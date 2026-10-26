Beşiktaş Başakşehir MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

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Karşılaşma henüz oynanmadığı için maç özeti ve goller, mücadelenin sona ermesinin ardından yayınlanacak. Trendyol Süper Lig’in yayın hakları beIN Sports’ta bulunduğu için özet görüntülere beIN Sports’un resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden ulaşılabilecek. İşte Beşiktaş – Başakşehir maç özeti ve gollerini izlemenin yolları.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beşiktaş – Başakşehir maçı bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak ve yaklaşık 20.55 sularında sona erecek. Maç özeti ve gol görüntüleri, karşılaşmanın bitiminin ardından kısa süre içinde resmi yayıncının kanallarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Maçın özet görüntüleri, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un resmi dijital kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacak. beIN Sports’un resmi YouTube kanalı ve beIN Sports Haber’in maç sonu programlarında da karşılaşmanın özetine ve önemli pozisyonlarına yer verilmesi bekleniyor. Görüntülere resmi kaynaklardan ulaşmak, izinsiz sitelerdeki güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Karşılaşmada atılacak goller, maç süresince ve sonrasında beIN Sports’un resmi dijital platformlarında kısa videolar halinde paylaşılacak. Maçın tamamını kaçıranlar için geniş özet, golleri ve kritik pozisyonları bir arada sunacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 2, Digiturk’te 78 numaralı kanalda yer alıyor. Maç şifresiz değil; izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İnternetten izlemek isteyen aboneler beIN CONNECT’i kullanabilecek.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.