Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Alanyaspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Alanyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak. Siyah-beyazlılar taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Alanyaspor zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Beşiktaş – Alanyaspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler için Bein Sports 1, farklı yayın seçenekleri sunuyor. Kanal;

• Digiturk 77

• Kablo TV 232

• Türksat uydu yayını

• İnternet ve mobil platformlar

üzerinden şifreli yayın ile izlenebiliyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig mücadelesi, 08 Şubat Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Akşam kuşağında oynanacak karşılaşmanın yüksek izlenme oranına ulaşması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'da oynanacak. Mücadeleye, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPORİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11'i:



Alanyaspor 11'i: