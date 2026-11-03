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Bernd Storck kimdir? Macaristan'ı 44 yıl sonra büyük turnuvaya götüren hoca Gençlerbirliği'nde

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Bernd Storck kimdir? Macaristan'ı 44 yıl sonra büyük turnuvaya götüren hoca Gençlerbirliği'nde
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Gençlerbirliği'nin Alman teknik direktörü Bernd Storck, 2 Kasım'da Alanyaspor'u 5-0 yenerek Ankara ekibiyle Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Takım ligde en son 23 Ağustos'ta kazanmıştı. Bernd Storck kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? 63 yaşındaki çalıştırıcı futbolculuğunda Bochum ve Borussia Dortmund'da savunma oyuncusu olarak oynadı.

Gençlerbirliği, 9 Ekim 2026'da istifa eden Metin Diyadin'in yerine Alman Bernd Storck'u getirdiğinde takım ligde haftalardır kazanamıyordu. Beklenen sonuç 2 Kasım akşamı geldi: Ankara ekibi Eryaman Stadyumu'nda Alanyaspor'u 5-0 yendi.

Bu, Storck'un Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de aldığı ilk galibiyet. Kulüp ligde en son 23 Ağustos'ta kazanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR'U NASIL YENDİ?

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u 5-0 yendi. İlk gol 1. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi. İkinci yarıda Franco Tongya 59., Mendes 68. dakikada gol attı; Tiago Gouveia da 66. ve 78. dakikalarda iki kez ağları sarstı.

Galibiyetle puanını 11'e çıkaran Gençlerbirliği 14. sıraya yükseldi. Takımın bir sonraki maçı 11. haftada Beşiktaş deplasmanında.

BERND STORCK KİMDİR?

Bernd Storck, Gençlerbirliği'nin teknik direktörü olan Alman futbol adamı. Kulüp 9 Ekim 2026'da onunla 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaştığını duyurdu. Gençlerbirliği, Storck'un Türkiye'de çalıştırdığı ilk takım.

Storck futbolculuğunda savunma oyuncusuydu. 1981-1983 arasında VfL Bochum'da, 1983-1989 arasında Borussia Dortmund'da forma giydi. En büyük başarısını 1988-1989 sezonunda Dortmund'la Almanya Kupası'nı kazanarak yaşadı.

BERND STORCK KAÇ YAŞINDA?

Bernd Storck 63 yaşında. 25 Ocak 1963'te doğdu.

BERND STORCK NERELİ?

Bernd Storck Alman. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde doğdu. Kentin kulübü Westfalia Herne de oynadığı takımlar arasında.

BERND STORCK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bernd Storck antrenörlüğe yardımcı olarak başladı. VfB Stuttgart, Hertha Berlin, VfL Wolfsburg, Partizan ve Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak çalıştı.

İlk büyük görevi Kazakistan'daydı. 2008-2010 arasında Kazakistan Milli Takımı'nı çalıştırdı, ardından Yunanistan'da Olympiakos'un genç takımlarından sorumlu oldu.

2017'den sonra kariyerinin büyük kısmı Belçika'da geçti: Mouscron, Cercle Brugge, Genk, Eupen ve Kortrijk'i çalıştırdı. Slovakya'da DAC Dunajska Streda ve Romanya'da Sepsi OSK da özgeçmişinde var.

BERND STORCK MACARİSTAN'LA EURO 2016'DA NE YAPTI?

Bernd Storck, 2015'te başına geçtiği Macaristan'ı play-off'ta Norveç'i eleyerek EURO 2016'ya götürdü. Macaristan böylece 44 yıl sonra ilk kez büyük bir turnuvanın finallerinde yer aldı.

Fransa'daki turnuvada Avusturya'yı 2-0 yenen, İzlanda ile 1-1, Portekiz ile 3-3 berabere kalan Macaristan son 16 turunda Belçika'ya elendi. Storck milli takımdan 2017'de ayrıldı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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