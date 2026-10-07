Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli, eşi kim?

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Berna Laçin'in hayatı, yaşı, memleketi ve özel yaşamı merak konusu oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro oyuncusu ve sunucu olarak tanınan Laçin hakkında "Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim?" soruları araştırılıyor.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, Türk sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro oyuncusu ve sunucudur. 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Laçin, oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı televizyon programlarında sunuculuk da yaptı. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan oyuncu, yıllar içerisinde çok sayıda dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol aldı.

Laçin, özellikle Böyle mi Olacaktı, Evdeki Yabancı, Belalı Baldız, Bir Dilim Aşk ve Aşk Ekmek Hayaller gibi yapımlarda üstlendiği rollerle tanındı. Oyunculuğunun yanı sıra televizyon programlarında sunuculuk görevini de üstlenen Laçin, 2009 yılında 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programını sundu. 2011 yılında ise Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte Yerden Göğe adlı programda sunuculuk yaptı.

BERNA LAÇİN KAÇ YAŞINDA?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

BERNA LAÇİN NERELİ?

Berna Laçin İzmir doğumludur. 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, askerî pilot bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

Çocukluk ve eğitim yıllarını İzmir'de geçiren Laçin, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanmasıyla ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Oyunculuk eğitimi ise İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde aldı.

Laçin'in kariyerinde tiyatro çalışmaları da önemli bir yer tuttu. Yeni Baştan, Dönme Dolap, Hoşgeldin Boyacı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Aile Şerefi gibi tiyatro oyunlarında rol aldı.

BERNA LAÇİN'İN EŞİ KİM?

Berna Laçin, 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlendi. Verilen bilgilere göre Laçin'in eşi Tolga Eşiz'dir.