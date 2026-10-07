Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlamasına yönelik gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olunduğunu ifade eden Erdoğan, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan ayrıca Putin'in doğum gününü ve partisinin Rusya'daki Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.