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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin önemine dikkat çekerek Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlamasına katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlamasına yönelik gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olunduğunu ifade eden Erdoğan, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan ayrıca Putin'in doğum gününü ve partisinin Rusya'daki Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti. 

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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