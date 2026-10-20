Berke Özer kimdir, kaç yaşında, nereli, Berke Özer Türkiye milli takımında oynadı mı, hangi takımlarda oynadı?

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Altınordu altyapısından yetişen, Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarını giydikten sonra Fransa’ya transfer olan Berke Özer, Ligue 1’de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Ay-yıldızlı formayı da giyen milli kaleci, Avrupa’daki başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. İşte Berke Özer’in hayatı, milli takım serüveni ve kulüp kariyeri.

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, Fransız ekibi Lille’de forma giyen Türk kalecidir. İzmir’in köklü kulübü Altınordu’nun altyapısında futbola başlayan Özer, genç yaşta gösterdiği yetenekle büyük kulüplerin radarına girdi. Kaleci olan babasından etkilenerek bu mevkiyi seçtiği bilinen Berke, bugün Avrupa’nın önde gelen liglerinden birinde kariyerini sürdürüyor.

BERKE ÖZER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

25 Mayıs 2000 doğumlu olan Berke Özer, 26 yaşında. İzmir doğumlu milli file bekçisi, yaklaşık 1.91 boyuyla hava hakimiyeti güçlü bir kaleci profili çiziyor.

BERKE ÖZER TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Evet, Berke Özer Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda forma giydi. Genç yaşlardan itibaren Türkiye’nin alt yaş milli takımlarında görev alan Özer, Mart 2025’te teknik direktör Vincenzo Montella tarafından ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Milli kaleci, Haziran 2025’te ay-yıldızlı formayla ilk maçlarına çıkarak A Milli Takım’daki serüvenine başladı.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine Altınordu’da adım atan Berke Özer, Temmuz 2019’da Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler, genç kaleciyi süre alması için Belçika ekibi Westerlo’ya kiraladı. Özer, 2019-2021 yılları arasında Belçika’nın ikinci liginde 45 maçta görev yaptı. Ocak 2023’te Eyüpspor’a imza atan kaleci, 2024’te takımıyla 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig’e çıktı. 2024-25 sezonunda Süper Lig’de 34 maçta kaleyi koruyan Özer, Eyüpspor’un ligi altıncı sırada tamamlamasına önemli katkı sağladı.

BERKE ÖZER LİLLE’E NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Berke Özer, 14 Ağustos 2025’te Lille ile 2029’a kadar sürecek dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Fransız kulübü, PSG’ye transfer olan Lucas Chevalier’nin yerine getirdiği Türk kaleci için Eyüpspor’a bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro ödemeyi kabul etti. Özer, Lille tarihinde forma giyen beşinci Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

LİLLE’DE NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?

Fransa’daki ilk sezonunda kısa sürede takımının bir numaralı kalecisi haline gelen Özer, 2025-26 sezonunda Ligue 1’de 32 maçın tamamına ilk 11’de başladı ve 13 maçta kalesini gole kapatarak ligin en çok gol yemeyen kalecisi oldu. Avrupa Ligi’nde Roma deplasmanında üç kez tekrarlanan penaltıyı da kurtararak takımına galibiyeti getirmesi, Fransız basınında geniş yer bulmuştu.

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45’te Stade Pierre-Mauroy’da Galatasaray’ı konuk edecek. Takımının bir numaralı kalecisi olan Berke Özer’in, TRT 1’den şifresiz yayınlanacak bu kritik mücadelede Lille’in kalesini koruması bekleniyor.