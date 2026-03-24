Beria Gözen kimdir? Yunus Emre Özden'in eski eşi Beria Gözen kaç yaşında, nereli, ne açıklama yaptı?

Survivor yarışmasıyla tanınan Beria Gözen, eski eşi Yunus Emre Özden ile yaşadığı evlilik ve boşanmanın ardından sosyal medyada gündem oldu. Hayatı, kariyeri ve yaptığı açıklamalar merak konusu olurken, izleyiciler "Beria Gözen kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberin devamında…

BERİA GÖZEN KİMDİR?

Beria Gözen, Survivor yarışmasıyla tanınan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip içerik üreticisidir. Aynı zamanda kendi kurduğu bir iletişim ajansına sahiptir. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve aktif çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

BERİA GÖZEN KAÇ YAŞINDA?

Beria Gözen'in yaşı net olarak açıklanmamakla birlikte, 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilmektedir.

YUNUS EMRE ÖZDEN İLE NEDEN BOŞANDI?

Beria Gözen ile Yunus Emre Özden'in boşanma nedeni resmi olarak açıklanmamıştır. Çiftin fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı belirtilmektedir. Bazı iddialara göre, Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre Özden'in yakınlığı konusunda rahatsızlık yaşaması boşanma sürecini etkileyen faktörlerden biri olmuştur. Ayrıca geçmişte Beria Gözen darp iddialarıyla da gündeme gelmiştir.

BERİA GÖZEN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da birlikte yarıştıkları dönemde yakınlıklarıyla sık sık magazin gündemine konu oluyordu. O dönemlerde Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen, iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarıda bulunmuştu.

Gözen, kendisine gelen mesajları hikayesinde paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar."