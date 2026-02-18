Benfica Real Madrid maçında ırkçılık mı oldu, Vinicius Jr, neden sahayı terk etti?

Benfica Real Madrid maçında Vinicius Jr neden sahayı terk etti? Maç sırasında tribünlerden geldiği öne sürülen ırkçı ifadeler, Brezilyalı yıldızın tepkisine yol açarken hakem ve teknik heyet müdahaleleri dikkat çekti. Olayın ardından gözler UEFA'dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

BENFİCA REAL MADRİD MAÇINDA IRKÇILIK MI OLDU?

Maçın 50. dakikasında sahneye çıkan Vinicius Junior, ceza sahasına çaprazdan girerek uzak köşeye yaptığı klas vuruşla Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Tribünleri susturan bu gol, kısa sürede yerini tansiyonun zirve yaptığı anlara bıraktı ve mücadele futbolun önüne geçen olaylarla anılmaya başladı.

IRKÇILIK İDDİASI VE SAHAYI TERK ETME NOKTASI

Golden sadece 4 dakika sonra, 54. dakikada gol sevincini abarttığı gerekçesiyle sarı kart gören Vinicius Junior, tribünlerden yükselen tepkiler sonrası büyük bir şok yaşadı. Brezilyalı yıldız, kendisine yönelik ırkçı tezahüratlar yapıldığını öne sürerek kenara yöneldi ve oyunu bırakmak istedi. Bu anlar, stadyumda ve ekran başında büyük yankı uyandırdı.

Real Madrid, Vinicius Junior'ın 51. dakikada sol çaprazdan harika vuruşuyla Portekiz deplasmanında 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu, golünün ardından abartılı sevinç yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Bu anlarda Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.

Sahaya geri dönen Vinicius Jr, bu kez de hakemin yanına doğru koşarak Benficalı futbolcu Gianluca Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini ifade etti. Mücadele yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı ancak Benfica taraftarları maç başladıktan sonra Vinicius Junior'u ıslıklamaya devam etti.

SAHADA GERGİNLİK, OYUN UZUN SÜRE DURDU

Yaşananların ardından saha içinde futbolcular arasında sert tartışmalar çıktı. Hakemin müdahaleleriyle ortam sakinleştirilmeye çalışılırken maç uzun süre durakladı. Gerginlik sırasında Benfica yedek kulübesinden bir isim kırmızı kartla cezalandırıldı. Karşılaşma, futbol dışı gelişmelerin gölgesinde devam etti.