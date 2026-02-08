Benfica Alverca maçı hangi kanalda? Benfica Alverca nereden CANLI izlenir?

Benfica Alverca nereden CANLI izlenir sorusu maç günü yaklaşırken en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. Portekiz Ligi kapsamında oynanacak mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip etmek mümkün olacak. Benfica Alverca maçının canlı yayınlanacağı kanal, şifreli-şifresiz yayın durumu ve online izleme alternatifleri futbol tutkunları tarafından merak ediliyor.

BENFICA – ALVERCA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Portekiz futbolunda haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Benfica – Alverca mücadelesi için yayın bilgileri netleşti. Benfica ile Alverca arasında oynanacak Portekiz Liga NOS maçı, Türkiye'de S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BENFICA – ALVERCA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Benfica – Alverca maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edebilecek. Mücadele, yayıncı kuruluşların abonelik gerektiren servisleri aracılığıyla canlı olarak ekrana gelecek.

BENFICA – ALVERCA MAÇI S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, Benfica – Alverca karşılaşmasını şifreli yayın ile ekranlara taşıyacak. Platforma; Türksat uydusu, numaralı kanallar ve internet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Maçı izlemek için aktif bir S Sport Plus üyeliği bulunması gerekiyor.

BENFICA – ALVERCA MAÇI TİVİBU SPOR 2 YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 2, Benfica – Alverca maçını Tivibu 79. kanal üzerinden canlı yayınlayacak. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla Tivibu aboneleri tarafından şifreli olarak izlenebilecek.

BENFICA – ALVERCA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Benfica – Alverca maçı, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

BENFICA – ALVERCA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Portekiz Liga NOS kapsamında oynanacak Benfica – Alverca mücadelesi, 23:30'da başlayacak.

BENFICA – ALVERCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica ile Alverca arasındaki karşılaşma, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yer alan Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.