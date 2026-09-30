Bekir İrdem kimdir, Bekir İrdem Fenerbahçe'de görevi ne?

Futbol gündemini hareketlendiren son gelişmelerin ardından Bekir İrdem'in adı yeniden ön plana çıktı. İş dünyasındaki geçmişi ve spor camiasındaki konumuyla dikkat çeken İrdem, futbolseverlerin merak ettiği isimlerin başında geliyor. "Bekir İrdem kimdir, Fenerbahçe'de görevi ne?" sorusu yanıt ararken, İrdem'in kulüpteki rolü ve kariyer yolculuğu da araştırılıyor. İşte Bekir İrdem hakkında bilinmesi gerekenler...

BEKİR İRDEM KİMDİR?

Bekir İrdem, iş dünyasında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiş, spor camiasında ise Fenerbahçe ile özdeşleşmiş bir iş insanıdır. İstanbul doğumlu olan İrdem, köklü bir İstanbul ailesine mensup. Enerji, medya ve ulaştırma sektörlerinde uzun yıllar kritik sorumluluklar alan İrdem, iş hayatının ardından enerjisini büyük ölçüde Fenerbahçe'ye yöneltti.

BEKİR İRDEM'İN EĞİTİM HAYATI

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Bekir İrdem, 1979 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlayarak 1984 yılında diplomasını aldı.

İŞ HAYATI VE KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 1984 yılında Çukurova Holding'de adım atan İrdem, bu çatı altında yaklaşık 30 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. 1986-1989 yılları arasında Baytur Trading S.A.'nın Irak Bölge Müdürlüğü'nü yürüten İrdem, 1990'da aynı şirketin Genel Müdürlüğü'ne yükseldi. Türkiye'nin ilk bağımsız gemi yakıt tedarik firmasının yöneticiliğini de üstlenen İrdem, Tüpraş'ın özelleştirme sürecinde Çukurova Holding adına verilen 4,1 milyar dolarlık teklifin başında yer aldı. Kariyeri boyunca Akşam Gazetesi, Digiturk ve Bilyoner gibi şirketlerin yönetim kurullarında görev yapan İrdem, 2014 yılında aktif iş hayatını noktaladı.

BEKİR İRDEM'İN FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİ NE?

Bekir İrdem, Fenerbahçe'de farklı dönemlerde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Kulübün yönetim kurulunda görev alan İrdem, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda yedek üye olarak da yer aldı. Sarı-lacivertli kulüple bağını bugün Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi olarak sürdüren İrdem, yöneticilik döneminde kulübün sosyal sorumluluk çalışmaları ve farklı branşlardaki başarılarıyla ilgili açıklamalarıyla da dikkat çekmişti.

BEKİR İRDEM İLE SADETTİN SARAN AKRABA MI?

Bekir İrdem ile Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran arasında doğrudan bir kan bağı bulunmuyor. Ancak iki isim arasında aile bağı mevcut. Bekir İrdem'in oğlu Tolga İrdem, Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran ile evlendi. Bu evlilikle birlikte Bekir İrdem ve Sadettin Saran dünür oldu.

BEKİR İRDEM NEDEN GÜNDEMDE?

Bekir İrdem'in adı, futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında açıklanan PFDK sevk listesiyle yeniden gündeme geldi. Dört büyük kulüpte son beş yıl içinde görev yapmış ya da halen görevde bulunan yöneticilerin bahis oynadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği listede, Fenerbahçe'den Eren Ali Dişli ve Erdem Sezer ile birlikte Bekir İrdem'in ismi de yer aldı. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

BEKİR İRDEM'İN SOSYAL HAYATI

Spora olan ilgisini yalnızca yöneticilikle sınırlı tutmayan İrdem, tenis, golf ve yüzme gibi branşlarla aktif olarak ilgileniyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yanı sıra Cercle d'Orient Büyük Kulüp gibi köklü derneklerin de üyesi olan İrdem, sosyal hayatında da spor ve dernek faaliyetlerini ön planda tutuyor.

İŞ DÜNYASINDAKİ KARİYERİ

Türkiye'ye dönüşünün ardından spordan kopmayan Sezer, 2013 yılında Türkiye Yüzme Federasyonu bünyesinde milli takımlar menajeri olarak görevlendirildi. Aynı dönemde emlak sektörüne de adım atan Sezer, ABD merkezli Trusa Investment LLC'yi kurdu. Şirketin kurucusu ve CEO'su olarak 2015'ten bu yana yatırımcılara ABD'de düzenli kira getirisi sağlayan gayrimenkul fırsatları sunan bir ekibi yöneten Sezer, yatırım yönetimi alanında köklü bir tecrübeye sahip.

ERDEM SEZER FENERBAHÇE'DE HANGİ GÖREVİ ÜSTLENDİ?

Erdem Sezer'in Fenerbahçe yönetimine uzanan süreci 2025 yılında başladı. Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Sezer, 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. İlk günlerde voleybol şubesinin sorumlusu olarak adı geçen Sezer, daha sonra netleşen görev dağılımında Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman alanları ile Yüzme Şubesi'nden sorumlu isim oldu. Bu görevle birlikte hem sporcu geçmişini hem de yatırım alanındaki uzmanlığını kulübün hizmetine sundu.

ERDEM SEZER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN AYRILDI MI?

Erdem Sezer, Fenerbahçe yönetim kurulundaki görevini bıraktı. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirime göre Sezer, 23 Temmuz 2026 tarihinden itibaren kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Aynı gün Sezer'in yanı sıra Ali Gürbüz, İlker Alkun, Mahmut Nedim Uslu, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir de yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etti.