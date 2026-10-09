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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılmasının ardından yeni görevi belli oldu. Bekir Bozdağ'ın yeni görevi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından açıklandı. Peki, Bekir Bozdağ'ın yeni görevi nedir? Detaylar...

BEKİR BOZDAĞ'IN YENİ GÖREVİ NEDİR?

Bekir Bozdağ'ın yeni görevi, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı oldu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Bozdağ'ın görevlendirilmesi, partinin MYK toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada Bozdağ'ın yeni görevini duyurdu.

TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılan Bozdağ, yeni göreviyle AK Parti bünyesindeki çalışmalarını sürdürecek. Şanlıurfa milletvekilliği devam eden Bozdağ, Genel Başkan Danışmanı sıfatıyla da görev yapacak. Böylece Bozdağ'ın Meclis'teki milletvekilliği görevi devam ederken parti içerisindeki yeni görevine ilişkin de açıklama yapılmış oldu.

Bozdağ'ın yeni görevlendirmesi, TBMM Başkanvekilliğinden ayrılmasının ardından netlik kazandı. Başkanvekilliği görevindeki değişikliğin ardından AK Parti tarafından yapılan açıklamayla Bozdağ'ın bundan sonraki görevine ilişkin soru işaretleri giderildi.

BEKİR BOZDAĞ GÖREVİNDEN NEDEN AYRILDI?

Bekir Bozdağ, sağlık sorunları ve devam eden tedavi süreci nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrıldı. Bozdağ'ın görevinden ayrılma kararının ardından yerine kimin geleceği ve kendisinin hangi görevde bulunacağı gündeme geldi.

2023 yılından bu yana TBMM Başkanvekili olarak görev yapan Bozdağ'ın ayrılığı sonrasında Meclis Başkanlık Divanı'ndaki görev dağılımı yeniden şekillendi. Yapılan seçimin ardından AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, yeni TBMM Başkanvekili olarak görevlendirildi.

TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılması, Bozdağ'ın milletvekilliğinin sona erdiği anlamına gelmiyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olarak Meclis'teki görevini sürdüren Bozdağ, yeni görevlendirmeyle birlikte AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak da görev yapacak.

Bozdağ'ın görev değişikliğiyle ilgili açıklama, AK Parti MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapıldı. Açıklamayla birlikte hem Bozdağ'ın yeni görevi hem de TBMM Başkanvekilliği görevine getirilen isim belli oldu.