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Bekir Bayrakdar Selçuk Bayraktar akraba mı?

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Bekir Bayrakdar Selçuk Bayraktar akraba mı?
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Bekir Bayrakdar Selçuk Bayraktar akraba mı sorusu, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmasının ardından sosyal medyada en çok merak edilen konular arasına girdi. İki ismin soyadlarının birbirine benzemesi, aralarında bir akrabalık bağı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Bekir Bayrakdar ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar arasında akrabalık olduğuna dair kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Bayrakdar, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli beldesinde doğarken, Selçuk Bayraktar İstanbul doğumlu ve aslen Trabzonlu bir ailenin çocuğu. İki ismin soyadları da farklı yazılıyor. Bekir Bayrakdar ve Selçuk Bayraktar kimdir? Tüm detaylar haberimizde…

BEKİR BAYRAKDAR SELÇUK BAYRAKTAR AKRABA MI?

Bekir Bayrakdar ile Selçuk Bayraktar arasında bilinen bir akrabalık bağı bulunmuyor. İki ismin akraba olduğuna dair ne kendilerinden ne de resmi kaynaklardan yapılmış bir açıklama var. Biyografileri incelendiğinde, iki ismin farklı şehirlerden ve farklı ailelerden geldiği görülüyor. Aralarındaki benzerlik, yalnızca soyadlarının okunuşundan kaynaklanıyor.

SOYADLARI FARKLI YAZILIYOR

İki isim arasındaki en dikkat çekici fark, soyadlarının yazılışında ortaya çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan Bekir Bayrakdar'ın soyadı "d" harfiyle "Bayrakdar" şeklinde yazılıyor. Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın soyadı ise "t" harfiyle "Bayraktar" olarak yazılıyor. Türkçede "bayrak taşıyan" anlamına gelen bu soyadı, Türkiye'de farklı yazılışlarla pek çok ailede kullanılıyor.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

Bekir Bayrakdar, 1971 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli beldesinde dünyaya geldi. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Bayrakdar, hesap uzmanı olarak başladığı meslek hayatında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Defterdarlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019'dan bu yana Gelir İdaresi Başkanı olarak görev yapan Bayrakdar, 15 Ekim 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Selçuk Bayraktar, 7 Ekim 1979'da İstanbul'un Sarıyer ilçesinde doğdu. Aslen Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Bayraktar, Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar ile Canan Bayraktar'ın ortanca oğlu. Robert Kolej'den mezun olan Selçuk Bayraktar, Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri olarak görev yapıyor. Bayraktar TB2, Akıncı ve Kızılelma gibi insansız hava araçlarının geliştirilmesinde önemli rol oynayan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN KARDEŞLERİ KİM?

Selçuk Bayraktar'ın Haluk Bayraktar ve Ahmet Bayraktar adında iki kardeşi bulunuyor. Ağabeyi Haluk Bayraktar, Baykar'ın Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. Bayraktar ailesinin bilinen üyeleri arasında Bekir Bayrakdar'ın adı geçmiyor.

BENZER SORULAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Soyadı benzerliği nedeniyle Selçuk Bayraktar'ın başka isimlerle akraba olup olmadığı daha önce de sıkça merak edilmişti. Benzer sorular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu için de gündeme gelmiş, ancak bu isimlerin de Selçuk Bayraktar ile akrabalık bağı bulunmadığı belirtilmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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