Türk mutfağının önemli isimlerinden biri olan Bedri Usta ve ailesi, son yıllarda gündeme gelen olaylarla yeniden dikkat çekiyor. Özellikle Adana kebap kültürünü Türkiye geneline taşıyan bu aile, yaşanan olaylarla kamuoyunun ilgisini çekiyor. Peki, Bedri Usta'nın kardeşi kardeşi kim? Selahattin Aydoğdu kimdir? Fatih Terim Selahattin Aydoğdu olayı nedir? İşte detaylar…

BEDRİ USTA'NIN KARDEŞİ KARDEŞİ KİM?

Bedri Usta'nın ailesi kebapçılıkla iç içe geçmiş bir aile olarak biliniyor. Ayşe Arman'ın röportajında aileye dair detaylar paylaşıldı; ailenin 7 kardeşi olduğu ve hepsinin kebapçılık sektöründe yer aldığı ifade edildi.

Bu bağlamda, Bedri Usta'nın kardeşi olan ve son dönemde gündeme gelen isim Selahattin Aydoğdu olarak öne çıkıyor. Selahattin Aydoğdu, Bedri Usta ailesinin kebapçılık geleneğini sürdüren bir diğer üye olarak, hem Adana'da hem Türkiye'nin farklı şehirlerinde işlerini büyütmüş durumda.

SELAHATTİN AYDOĞDU KİMDİR?

Aslen Mardinli olan ve küçük yaşlardan itibaren Adana'da yaşayan Selahattin Aydoğdu, 1992 yılından bu yana kebapçılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Adana'da açtığı ilk işletmesinin ardından Türkiye genelinde şubeler açan Aydoğdu, Adana Demir spor'un bir dönem kulüp başkanlığını da yürüttü.

Selahattin Aydoğdu, Bedri Usta ailesinin kebapçılık geleneğini devam ettirirken, kendisi de kendi markasıyla tanınıyor. Hem iş hayatındaki başarıları hem de sosyal ve spor camiasındaki etkisiyle dikkat çekiyor.

FATİH TERİM SELAHATTİN AYDOĞDU OLAYI NEDİR?

Selahattin Aydoğdu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yıllar önce Bodrum'da yaşadığı bir tartışmayla kamuoyunun gündemine gelmişti. Olayın detaylarına göre:

Selahattin Aydoğdu, iki ayrı suçtan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Terim ise olay nedeniyle 3 bin lira para cezası aldı.

Kamuoyunda daha sonra ortaya çıkan bilgiye göre, Selahattin Aydoğdu'nun Bedri Usta'nın kardeşi olduğu öğrenildi.

BEDRİ USTA KİMDİR?

Bedri Usta, gerçek adıyla Bedrettin Aydoğdu, 1970 yılında Mardin'de doğdu. Ailesiyle küçük yaşlarda Adana'ya taşınan Bedri Usta, çocuk yaşlardan itibaren kebapçılık mesleğinin içinde büyüdü. Adana'da çıraklıkla başladığı mutfak serüveninde uzun yıllar deneyim kazanarak, 1992 yılında Adana Yüzevler Kebapçısı markasını kurdu.

İlerleyen yıllarda İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde şubeler açan Bedri Usta, Adana mutfağını tanıtmayı ve geleneksel kebap lezzetlerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Bedri Usta, sadece bir kebap ustası değil, aynı zamanda sektöründe örnek gösterilen bir girişimci olarak tanınıyor.