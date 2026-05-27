Bayramda Adalar vapuru ücretsiz mi, ücretli mi? Kurban Bayramı'nda Adalar vapurları bedava mı?

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’da en çok merak edilen konuların başında Adalar’a ulaşım geliyor. Yaz aylarının da etkisiyle özellikle Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada gibi destinasyonlara gitmek isteyen vatandaşlar ''Bayramda Adalar vapuru ücretsiz mi, ücretli mi? Kurban Bayramı'nda Adalar vapurları bedava mı?'' sorularını araştırıyor.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’da en çok merak edilen konuların başında Adalar’a ulaşım geliyor. Özellikle Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’ya gitmek isteyen vatandaşlar, Şehir Hatları vapurlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. 2026 Kurban Bayramı döneminde İstanbul genelinde uygulanması planlanan ücretsiz toplu taşıma kararı, Adalar hattını da doğrudan ilgilendiriyor. Peki, bayramda Adalar vapuru ücretsiz mi, ücretli mi? Kurban Bayramı'nda Adalar vapurları bedava mı? Detaylar...

BAYRAMDA ADALAR VAPURU ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen şehir içi toplu ulaşım sistemlerinde, bayram dönemlerinde ücretsiz geçiş uygulaması genellikle devreye alınıyor. Bu kapsamda deniz ulaşımında da İstanbulkart entegrasyonuna sahip hatların büyük bölümü ücretsiz ulaşım kapsamına dahil ediliyor.

2026 yılında Kurban Bayramı’nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olarak takvimde yer alıyor. Bu doğrultuda ücretsiz toplu taşıma uygulamasının:

27 Mayıs 2026 Çarşamba saat 00.00’da başlayacağı

30 Mayıs 2026 Cumartesi saat 24.00’te sona ereceği

öngörülüyor.

Bu zaman aralığı, bayramın 1., 2., 3. ve 4. günlerini kapsayan geniş bir ulaşım kolaylığı sağlıyor. Arefe günü olan 26 Mayıs Salı ise genellikle ücretsiz ulaşım kapsamının dışında tutuluyor.

ŞEHİR HATLARI VE ADALAR SEFERLERİNDE ÜCRETSİZLİK DURUMU

İstanbul’da Adalar’a ulaşımın en bilinen yolu Şehir Hatları vapurlarıdır. Bu hatlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak çalıştığı için şehir içi toplu taşıma kategorisinde değerlendirilmektedir.

Bu nedenle Kurban Bayramı 2026 döneminde:

Şehir Hatları Adalar seferlerinin

İstanbulkart entegrasyonlu vapur hatlarının

ücretsiz ulaşım kapsamında yer alması beklenmektedir.

Yani Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada yönüne yapılan düzenli şehir hatları seferlerinde, bayram günlerinde ücret alınmaması ihtimali oldukça yüksektir.

Ancak bu durumun resmi duyurularla netleşmesi gerektiği unutulmamalıdır. Uygulama genellikle bayramdan kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Hatları tarafından kesinleştirilmektedir.

