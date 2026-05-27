Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Erdoğan, gazetecilere simit ikram etti. “Rize simidi apayrı” sözleri dikkat çekerken, bayram namazında Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın da Erdoğan’a eşlik etmesi gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camisi’nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Bayram namazına katılan isimler arasında Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı da yer aldı.

Sabahın erken saatlerinde Büyük Çamlıca Camisi’ne gelen Erdoğan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan’ın cami çıkışındaki samimi tavırları dikkat çekti.

GAZETECİLERE SİMİT İKRAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma sırasında basın mensuplarını da unutmadı. Gazetecilere simit ikram eden Erdoğan’ın çevresindekilerle sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

Simit dağıtımı sırasında yaşanan diyaloglar da dikkat çekti. Bir gazetecinin, “ Rize simidinin yeri başka değil mi?” sorusuna Erdoğan, “Yok be... İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı” yanıtını verdi.

ACUN ILICALI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bayram namazına katılan isimler arasında televizyoncu ve Hull City sahibi Acun Ilıcalı’nın da yer alması dikkatlerden kaçmadı. Ilıcalı’nın Erdoğan’ın yanında bulunduğu anlar sosyal medyada da konuşuldu.

“BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİK GÜNLERİDİR”

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, bayramların sevgi, saygı, birlik ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı. Erdoğan, cami çevresinde kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlaştı.

Kaynak: Haberler.com
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması!
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
CHP'li Başarır, Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' mesajına tepki gösterdi: Bu utanç verici bir itiraftır

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümle CHP'li Başarır'ı küplere bindirdi
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı