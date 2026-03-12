Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olur mu?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken 2026 Ramazan Bayramı tarihleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bayram günleri ve arefe tarihi netleşirken tatilin kaç gün süreceği de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı bu yıl mart ayında kutlanacak. Takvime göre arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleşecek. Bayramın ilk günü ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar gününe denk geliyor. Böylece Ramazan Bayramı üç gün boyunca kutlanacak.

19 Mart Perşembe günü gerçekleşecek arefe gününün ardından 20 Mart Cuma günü bayramın ilk günü idrak edilecek. Hafta sonuna denk gelen bayram günleri nedeniyle tatilin süresi ve resmi izin uygulaması vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Son yıllarda Ramazan Bayramı tatilinin idari izinlerle birlikte uzatılması sıkça gündeme gelmişti. Önceki yıllarda yapılan Kabine Toplantılarının ardından alınan kararlarla bayram tatili bazı dönemlerde kamu çalışanları için 9 güne çıkarılmıştı. Bu nedenle 2026 yılında da benzer bir uygulama olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ancak bu yıl bayram tatilinin perşembe günü başlayan arefe günü ve cuma günü başlayan bayramla birlikte hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle resmi olarak 9 günlük tatil ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor. Arefe günü öğleden sonra başlayan tatil ile pazar günü sona eren bayram sürecinde pazartesi, salı ve çarşamba günleri izin alınması halinde toplamda 9 günlük bir tatil planı yapılabiliyor.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleşecek. Arefe günü bayramdan bir gün önce idrak ediliyor ve bayram hazırlıklarının yoğunlaştığı gün olarak biliniyor. Aynı gün öğleden sonra resmi kurumlarda yarım gün mesai uygulanabiliyor.

Ramazan ayı ise bu yıl 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. Ramazan ayı boyunca ibadetlerini sürdüren vatandaşlar için Kadir Gecesi de 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek. Ramazan ayının ardından 20 Mart'ta başlayacak olan bayram ile birlikte üç günlük bayram süreci yaşanacak.