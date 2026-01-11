Bayburt okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Bayburt'ta yarın okul yok mu (BAYBURT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış şartlarının zorlaştığı bölgede Bayburt okullar tatil mi başlığıyla son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 12 Ocak Pazartesi Bayburt'ta okul yok mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Bayburt Valiliği kar tatili duyurusu gelip gelmediğini kontrol ediyor. Özellikle taşımalı eğitim ve yüksek kesimlerdeki okullar için valilikten gelecek olan tatil kararı, öğrencilerin ve eğitim camiasının en çok beklediği bilgi haline geldi.

BAYBURT HAVA DURUMU

Bayburt: Doğu Karadeniz'in İç Kesimlerinde Dondurucu Soğuk

Bayburt, 12-16 Ocak tarihleri arasında dondurucu soğukların ve kar yağışının merkezinde yer alacak. Karasal iklimin tüm sertliğinin hissedileceği kentte, hafta boyunca sıfırın altındaki sıcaklıklar ve buzlanma olayları gündemi belirleyecek.

12-13 Ocak: Kar Yağışı ve Tipi Uyarısı 12 Ocak Pazartesi günü Bayburt genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık eksi 3 derece olarak ölçülürken, kar yağışına eşlik eden sert rüzgarların yer yer tipi şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. 13 Ocak Salı günü yağışın etkisi azalsa da dondurucu soğuklar derinleşecek. Gece sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kentsel alanda ve karayollarında şiddetli buzlanma meydana gelecek. Kop Dağı Geçidi'ni kullanacak sürücülerin yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları hayati önem taşıyor.

14-15 Ocak: Gökyüzü Açık Ama Dondurucu Ayaz Etkili 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günleri Bayburt'ta yağış beklenmiyor. Gökyüzünün açık ve az bulutlu olması, gece saatlerinde dondurucu ayazın etkisini artıracak. Bu iki gün boyunca gece sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar gerilemesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları ise güneşin varlığına rağmen eksi 5 derecenin üzerine çıkamayacak. Vatandaşların su tesisatlarının donmasına karşı önlem almaları ve dışarıda geçirdikleri süreyi kısıtlamaları öneriliyor.

16 Ocak: Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor Haftanın son günü olan 16 Ocak Cuma günü de Bayburt'ta benzer bir tablo hakim olacak. Parçalı bulutlu gökyüzü altında gündüz sıcaklığı eksi 2 derece, gece ise eksi 10 derece civarında seyredecek. Biriken kar örtüsünün düşük sıcaklıklar nedeniyle erimediği kentte, buz sarkıtlarına ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.