Bartın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Bartın'da okul yok mu (KAR TATİLİ – BARTIN VALİLİĞİ)?

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışı kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından, veliler ve öğrenciler gözlerini valiliklerden gelecek açıklamalara çevirdi. "Yarın eğitim öğretime ara verilecek mi?" sorusu gündemdeki yerini korurken, 29 Aralık tarihine ilişkin kar tatiliyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ülke genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, bazı illerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Zonguldak ve Düzce'de alınan tatil kararlarının ardından, Bartın'da da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu haline geldi.

MGM'DEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe ait hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu başta olmak üzere birçok ilde etkili kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise kar yağışının zaman zaman kuvvetlenerek 5 ila 20 santimetre arasında örtü oluşturacağı öngörülüyor.

Yetkililer, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kar yağışının etkisini artıracağını belirtirken, Iğdır'ın yüksek kesimleri ile Ağrı, Kars ve Van'da da yoğun kar beklendiğini açıkladı. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu bölgelerinde ise yer yer 20 santimetreyi aşan kar yağışının görülebileceği ifade edildi.

BARTIN'DA OKULLARA 1 GÜN KAR TATİLİ

Bartın'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren şiddetini artırmasının beklendiği vurgulandı. Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve fırtına riski nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada; kreşlerden liselere, halk eğitim merkezlerinden özel kurslara kadar tüm eğitim kurumlarının bu kapsama dahil olduğu belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve malul personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın çalışanların idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve kesintisiz hizmet sunan birimlerde görevli personelin durumunun ise ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

