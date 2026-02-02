Barış Murat Yağcı gözaltına mı alındı, neden? Barış Murat Yağcı Türkiye'ye döndü mü?

Survivor 2026'da yarışırken hakkında çıkarılan yakalama kararıyla gündeme gelen Barış Murat Yağcı'nın akıbeti merak konusu oldu. Yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından Türkiye'ye dönüp dönmediği ve gözaltına alınıp alınmadığı soruları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İstanbul merkezli yürütülen soruşturmanın detayları ve Yağcı'nın neden gözaltına alındığına ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Evet. Survivor 2026'da yarışan Barış Murat Yağcı hakkında yurt dışında bulunduğu sırada yakalama kararı çıkarılması nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi.

BARIŞ MURAT YAĞCI GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Türkiye'ye dönüş yaptığı gün havalimanında gözaltına alındı ve işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

BARIŞ MURAT YAĞCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanmak amacıyla bulundurma suçları kapsamındaki soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. Yağcı hakkında, yurt dışında olduğu için daha önce yakalama kararı bulunuyordu.

BARIŞ MURAT YAĞCI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ MÜ?

Evet. Yurt dışından Türkiye'ye öğle saatlerinde dönüş yaptı ve ülkeye girişte havalimanında yakalandı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu; ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel basketbol oynadı, sakatlık sonrası spor kariyerini bıraktı; bir dönem modellik yaptı. "Best Model of Turkey" yarışmasında Best Fotomodel seçildi. Oyunculuğa Kocamın Ailesi dizisiyle başladı; Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda rol aldı. Survivor 2020'yi ikinci, Survivor 2022: All Star'ı ise yarışmacı olarak tamamladı. Birce Akalay ve Berke Özer'in kuzenidir.