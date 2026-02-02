Barış Murat Yağcı diskalifiye mi oldu? Barış Murat Yağcı neden diskalifiye oldu, ne açıklama yaptı?

Survivor 2026'da yaşanan gelişmelerle yeniden gündemin merkezine oturan Barış Murat Yağcı hakkında ortaya atılan iddialar, sosyal medyada ve arama motorlarında büyük yankı uyandırdı. Yarışmadan diskalifiye edilip edilmediği, bu kararın arkasında hangi gerekçelerin olduğu, gözaltı iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve Türkiye'ye dönüp dönmediği merak konusu olurken; ünlü ismin hayatı, kariyeri ve Survivor sürecinde yaşananlar da yeniden araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Evet. Survivor 2026'da yarışırken hakkında yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, devam eden adli süreç nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi.

BARIŞ MURAT YAĞCI NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Yağcı'nın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunması ve Türkiye'ye dönmesinin ardından gözaltına alınması nedeniyle Survivor'a devam etmesi mümkün olmadı ve yarışmadan çıkarıldı.

BARIŞ MURAT YAĞCI GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye döndüğü gün öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.

BARIŞ MURAT YAĞCI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ MÜ?

Evet. Yurt dışında bulunduğu sırada hakkında yakalama kararı çıkarılan Yağcı, Türkiye'ye döner dönmez havalimanında yakalanarak gözaltına alındı ve işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde ikinci üniversite eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel basketbol oynadı, sakatlık sonrası spor kariyerini bıraktı ve modelliğe yöneldi. Best Model of Turkey yarışmasında "Best Fotomodel" seçilmesinin ardından oyunculuğa adım attı. Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar gibi dizilerde rol aldı. 2020 Survivor'da ikinci oldu, 2022 All Star'da yarıştı ve 2026 sezonunda yeniden Survivor kadrosunda yer aldı.