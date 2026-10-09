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Barış Alper Yılmaz sağ bek mi oynuyor, Barış Alper Yılmaz Kasımpaşa maçı mevkisi ne?

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Barış Alper Yılmaz sağ bek mi oynuyor, Barış Alper Yılmaz Kasımpaşa maçı mevkisi ne?
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Barış Alper Yılmaz sağ bek mi oynuyor? Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısına çıktığı ilk 11'de yer alan Barış Alper Yılmaz’ın sahadaki görev yeri, maç öncesinde ve süresince en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kadroda sağ bek bölgesinde klasik bir isim bulunmaması, milli futbolcunun savunmada görev alıp almadığı sorusunu gündeme getirdi. İşte Barış Alper Yılmaz’ın Kasımpaşa maçındaki mevkisiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Barış Alper Yılmaz Kasımpaşa maçı mevkisi ne sorusu, sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kanat ve forvet bölgelerinde gösterdiği performansla tanınan milli oyuncunun farklı bir rolde sahaya çıkma ihtimali, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Barış Alper Yılmaz Kasımpaşa karşısında hangi pozisyonda oynuyor, sağ bekte mi görev yapıyor? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

BARIŞ ALPER YILMAZ SAĞ BEK Mİ OYNUYOR? BARIŞ ALPER YILMAZ'IN KASIMPAŞA MAÇINDAKİ MEVKİSİ NE?

Barış Alper Yılmaz sağ bek mi oynuyor, Kasımpaşa maçı mevkisi ne? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısına çıkacağı ilk 11 açıklandı. Kadroda yer alan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sahadaki görev yeri ise maç öncesinin en çok konuşulan konusu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kanat oyuncusu olarak tanınan Barış Alper'in bu kez sağ bek bölgesinde forma giyip giymeyeceğini merak ediyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

BARIŞ ALPER YILMAZ SAĞ BEK Mİ OYNUYOR?

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'inde yer alan Barış Alper Yılmaz'ın, karşılaşmada sağ bek pozisyonunda görev yapacağı ifade edildi. Ancak milli futbolcunun sahadaki mevkisine ilişkin kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Barış Alper'in hangi bölgede oynayacağı, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte netlik kazanacak.

İLK 11 DİKKAT ÇEKTİ

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Barış Alper Yılmaz, kanat ve hücum bölgelerindeki performansıyla tanınan bir futbolcu. Fiziksel gücü, hızı ve yüksek tempoda oynayabilme özelliği sayesinde sahanın farklı bölgelerinde görev alabilen milli oyuncu, gerektiğinde savunma katkısıyla da öne çıkıyor. Bu özellikleri, teknik heyetin onu sağ bek bölgesinde değerlendirme ihtimalini gündeme getirdi.

OKAN BURUK KENARDA YOK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, PFDK'nın verdiği 1 maçlık ceza nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamıyor. Takımın kenardan yönetimini yardımcı antrenörler üstleniyor. Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.

OSİMHEN YEDEK KULÜBESİNDE

Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Victor Osimhen, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlıyor. Nijeryalı golcünün karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olup olmayacağı merak ediliyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanaldan ulaşılabiliyor. Karşılaşmada düdük Halil Umut Meler'de olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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