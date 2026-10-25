Barcelona Real Madrid muhtemel 11'ler: Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi?

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İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, sezonun merakla beklenen El Clasico mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Barcelona Real Madrid muhtemel 11'leri ile milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağını araştırıyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou'da gerçekleştirilecek mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. La Liga'nın 10. haftasında oynanacak karşılaşma, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırırken iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıkacağını da yakından takip ediyor.

BARCELONA REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

El Clasico öncesinde Barcelona ve Real Madrid'in sahaya çıkması beklenen kadrolar gündemdeki yerini aldı. Takımların maç öncesindeki tercihleri doğrultusunda muhtemel ilk 11'lerde değişiklik yaşanabileceği unutulmamalı.

Barcelona muhtemel 11: Joan Garcia, Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Karim Adeyemi, Raphinha.

Real Madrid muhtemel 11: Andriy Lunin, Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Kylian Mbappe.

Karşılaşmanın kesin ilk 11'leri, kulüplerin maç öncesinde yapacağı resmî açıklamalarla netleşecek.

ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Barcelona karşısında forma giymesi bekleniyor. Genç oyuncu, Real Madrid'in El Clasico için açıkladığı maç kadrosunda yer alıyor. Bu nedenle Arda Güler'in mücadelede görev alma ihtimali bulunuyor.

Ancak karşılaşmada süre alması ile ilk 11'de sahaya çıkması farklı konular. Arda Güler'in maçın başlangıç kadrosunda bulunup bulunmayacağı, teknik direktörün tercihi ve resmî kadro açıklamasıyla kesinlik kazanacak.

ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

El Clasico öncesinde öne çıkan muhtemel kadro tahminlerinde Arda Güler'in Real Madrid'in ilk 11'inde yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun orta saha ve hücum hattındaki rolü, karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor.

Bununla birlikte muhtemel 11 listeleri kesin kadro anlamına gelmiyor. Arda Güler'in Barcelona karşısında ilk düdükle birlikte sahada olup olmayacağı, Real Madrid'in resmî ilk 11 açıklamasının ardından belli olacak.

BARCELONA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki La Liga karşılaşmasının Türkiye'deki yayın adresi S Sport Plus olarak duyuruldu. 25 Ekim Pazar günü saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, platformun güncel yayın ve üyelik bilgilerini kontrol edebilir.