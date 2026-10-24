Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda?

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İspanya LaLiga'da futbolseverlerin heyecanla beklediği Barcelona - Real Madrid karşılaşması için geri sayım başladı. Sezonun ilk El Clasico mücadelesinde iki takım karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta ve Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte dev karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona ile Real Madrid, LaLiga'nın 2026-2027 sezonunun 10. haftasında 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Spotify Camp Nou'da gerçekleştirilecek. İspanyol futbolunun iki köklü kulübünü buluşturacak El Clasico, sezonun öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona - Real Madrid maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya'da saat 21.00'de oynanacak karşılaşma, Türkiye ile İspanya arasındaki saat farkı nedeniyle Türkiye'de daha geç bir saatte ekranlara gelecek. Futbolseverler, 25 Ekim Pazar gecesi oynanacak mücadeleyi canlı takip edebilecek.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid El Clasico karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan veya dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin yayın ve abonelik seçeneklerini kontrol etmesi gerekiyor.

Karşılaşma, LaLiga'nın 10. haftasında oynanacak. Barcelona, kendi sahasında taraftarının desteğiyle mücadele ederken Real Madrid ise deplasmanda galibiyet arayacak.