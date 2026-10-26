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Ballon d’Or kim kazandı, 2026 Ballon d’Or ödülü kimin oldu?

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Ballon d’Or kim kazandı, 2026 Ballon d’Or ödülü kimin oldu?
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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d’Or’un 2026 sahibi için heyecan doruğa ulaştı. Dünyanın en iyi futbolcusunun seçileceği törenin bugün yapılacak olmasıyla birlikte futbolseverler “Ballon d’Or’u kim kazandı?” ve “2026 Ballon d’Or kimin oldu?” sorularına yanıt arıyor.

2026 Ballon d’Or ödülünün sahibi henüz açıklanmadı. Kazanan, bu akşam İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek törende belli olacak. Ödül için yarışan 30 aday arasında geçen yılın kazananı Ousmane Dembele, sekiz kez Ballon d’Or sahibi Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Erling Haaland gibi yıldızlar bulunuyor. İşte 2026 Ballon d’Or’a dair bilinenler.

2026 BALLON D’OR’U KİM KAZANDI?

2026 Ballon d’Or’un kazananı henüz açıklanmadı. Ödülün sahibi, 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı düzenlenecek törende belli olacak. Sosyal medyada ya da farklı platformlarda herhangi bir futbolcuyu şimdiden kazanan olarak gösteren paylaşımlar resmi sonuç niteliği taşımıyor. Kazanan açıklandığında haberimiz güncellenecek.

BALLON D’OR TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

2026 Ballon d’Or ödül töreni, bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek. Ödül, bu yıl ilk kez Londra’da sahibini bulacak. Bu yılki tören, Ballon d’Or’un 70. yılına denk gelmesi nedeniyle özel bir organizasyon olarak düzenleniyor. Tören, France Football ile UEFA ortaklığında gerçekleştiriliyor.

2026 BALLON D’OR ADAYLARI KİMLER?

Erkekler kategorisinde 30 kişilik aday listesi 8 Eylül 2026’da açıklandı. Listede geçen yılın kazananı Ousmane Dembele, sekiz kez Ballon d’Or sahibi Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Erling Haaland gibi isimler yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısının ardından Paris Saint-Germain, aday listesinde en çok oyuncusu bulunan kulüplerden biri oldu. PSG’den Dembele’nin yanı sıra Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho ve Fabian Ruiz da adaylar arasında bulunuyor.

BALLON D’OR OYLAMASI HANGİ DÖNEMİ KAPSIYOR?

Ballon d’Or’un 2026 kurallarına göre değerlendirme dönemi, 3 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki sezonu kapsıyor. Böylece adayların bu dönemde kulüpleri ve milli takımlarıyla sergilediği performanslar değerlendirmeye alınıyor.

DİĞER ÖDÜLLER NELER?

Törende erkekler ve kadınlar kategorisindeki Ballon d’Or ödüllerinin yanı sıra yılın teknik direktörü, yılın kalecisi, yılın genç oyuncusu ve yılın kulübü gibi kategorilerde de ödüller verilecek. Erkeklerde yılın teknik direktörü ödülü için Mikel Arteta, Luis Enrique ve Vincent Kompany öne çıkan adaylar arasında yer alırken, yılın kalecisi ödülünde Thibaut Courtois, Emiliano Martinez ve David Raya adaylar arasında bulunuyor.

GEÇEN YIL BALLON D’OR’U KİM KAZANMIŞTI?

2025 Ballon d’Or ödülünü PSG’nin Fransız yıldızı Ousmane Dembele kazanmıştı. Ödülü tarihte en çok kazanan futbolcu ise sekiz Ballon d’Or’la Lionel Messi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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