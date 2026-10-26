Ballon d’Or adayları kim, 2026 Ballon d’Or adayları TAM LİSTE!

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France Football, erkekler kategorisindeki 30 kişilik aday listesini 8 Eylül 2026’da açıkladı. Listede geçen yılın kazananı Ousmane Dembélé’nin yanı sıra Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Harry Kane gibi yıldızlar yer alıyor. Üst üste Avrupa şampiyonu olan Paris Saint-Germain, 10 adayla listeye damga vurdu. İşte 2026 Ballon d’Or adaylarının tam listesi.

2026 BALLON D’OR ADAYLARI TAM LİSTE

Erkekler kategorisinde Ballon d’Or için yarışan 30 futbolcu şunlar:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Münih)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Münih)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Sadio Mané (Al Nassr)

Marquinhos (PSG)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

João Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern Münih)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City / Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

William Saliba (Arsenal)

Ferran Torres (Barcelona / PSG)

Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

PSG LİSTEYE DAMGA VURDU

Aday listesinde en çok oyuncuyla temsil edilen kulüp, 10 adayla Paris Saint-Germain oldu. Fransız ekibinden Dembélé, Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Pacho, Fabián Ruiz, Ferran Torres ve Vitinha ödül için yarışıyor. Real Madrid ise Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham ve Cucurella ile dört adayla listede yer aldı.

BALLON D’OR’UN FAVORİSİ KİM?

Bahis oranlarında Ballon d’Or’un en büyük favorisi olarak Bayern Münih ve İngiltere’nin golcüsü Harry Kane gösteriliyor. Kane’i Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal takip ediyor. Kylian Mbappé ve Lionel Messi de öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Messi, Arjantin ile Dünya Kupası’nda finale kadar yükselmesine rağmen finalde yaşanan mağlubiyetin ardından dokuzuncu Ballon d’Or şansının azaldığı yorumlarına konu oluyor.

YILIN KULÜBÜ ADAYLARI

Yılın kulübü ödülü için Arsenal, Bayern Münih, Bodø/Glimt, Flamengo ve PSG aday gösterildi.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI

Yılın teknik direktörü ödülü için Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany ve Luis Enrique yarışıyor.

YILIN KALECİSİ ADAYLARI

Yashin Ödülü olarak da bilinen yılın kalecisi ödülü için Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Joan García, Édouard Mendy, Emiliano Martínez, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón ve Vozinha aday gösterildi.

BALLON D’OR TÖRENİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Ballon d’Or ödül töreni, bu akşam Türkiye saatiyle 23.00’te İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak. Ödülün 70. yılına denk gelen tören, Türkiye’de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tören şifresiz değil; yayını izlemek için Tivibu aboneliği gerekiyor.