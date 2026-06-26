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Balıkesir'de deprem mi oldu? 26 Haziran Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 26 Haziran Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
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Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı, 26 Haziran günü kısa sürede vatandaşların dikkatini çekti. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından birçok kişi bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için son deprem kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 26 Haziran Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de hissedildiği iddia edilen sarsıntı, kısa sürede vatandaşların gündemine oturdu. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından birçok kişi bölgede deprem yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem listelerini kontrol etmeye başladı. Sarsıntıya ilişkin detaylar merak edilirken, resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte son durum...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 26 Haziran 2026 tarihinde Balıkesir genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke çapındaki gözlem ağlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, vatandaşlar da son deprem kayıtlarını yakından izliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından yayımlanan güncel veriler yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 26 Haziran 2026 tarihine ilişkin deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Güncel kayıtlarda depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler yer alırken, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde hissedilen sarsıntılara ilişkin detayları bu veriler aracılığıyla takip edebiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik düzenli olarak izlenmeye devam ediyor.

26 HAZİRAN 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

26 Haziran 2026 tarihinde Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları kısa sürede gündemin dikkat çeken başlıkları arasına girdi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığına ilişkin resmi veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtları üzerinden takip edilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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