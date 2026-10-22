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Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Ekim Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

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Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Ekim Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
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22 Ekim 2026 Perşembe günü Balıkesir ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddialar, vatandaşların deprem araştırmalarını gündeme taşıdı. Sarsıntının kaynağını merak eden vatandaşlar, “Balıkesir'de deprem mi oldu?”, “Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” sorularına yanıt arıyor. Bölgede meydana geldiği öne sürülen son depremlere ilişkin veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtlarından takip ediliyor.

Balıkesir’de sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından gözler, 22 Ekim 2026 Perşembe günü kaydedilen son deprem verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerinde yer alan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat merak ediliyor. Balıkesir ve çevresindeki deprem hareketliliğini takip eden vatandaşlar, güncel kayıtları araştırıyor. İşte 22 Ekim 2026 Perşembe Balıkesir ve çevresindeki son depremlere ilişkin merak edilenler…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan son depremler listesi, Balıkesir ve çevresinde kaydedilen sismik hareketlerin takibi için inceleniyor. 22 Ekim 2026 Perşembe günü hissedildiği öne sürülen sarsıntıların resmi kayıtlarda yer alıp almadığı merak ediliyor. Kandilli'nin güncel verilerinde depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi, 22 Ekim 2026 Perşembe günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin verileri takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD kayıtlarında depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler bulunuyor. Balıkesir ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin güncel deprem kayıtlarına yansıyıp yansımadığını kontrol ediyor.

22 EKİM PERŞEMBE BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

22 Ekim 2026 Perşembe günü Balıkesir'de sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından “Balıkesir'de deprem mi oldu?” sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerini inceliyor. Balıkesir ve çevresindeki deprem hareketliliğine ilişkin güncel gelişmeler resmi kayıtlar üzerinden takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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