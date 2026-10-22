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Gaziantep'te 20 yaşındaki genç kız, komi olarak başladığı işte döner ustası oldu

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Gaziantep'te 20 yaşındaki genç kız, komi olarak başladığı işte döner ustası oldu
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Gaziantep'te 20 yaşındaki genç kız, 15 yaşında komi olarak başladığı işte döner ustası oldu. Ailesi ve çevresinin 'erkek işi' diyerek desteklemediği genç kız, kadın müşterilerin tezgahta kadın görmekten memnun olduğunu söyledi.

Gaziantep'te yaşayan 20 yaşındaki genç kız, 15 yaşında komi olarak başladığı işte döner ustası oldu.

Gaziantep'te yaşayan 20 yaşındaki Gizem Direk, henüz 15 yaşındayken çalışma hayatına atılarak bir işletmede komi olarak işe başladı. Başlangıçta yalnızca harçlığını çıkarmak amacıyla çalışmaya başlayan Direk, zaman içerisinde dönercilik mesleğine ilgi duymaya başladı. İşletmede çalışan ustaları dikkatle takip eden Direk, boş kaldığı zamanlarda tezgahın başına geçerek işi öğrenmeye başladı. Komi olarak başladığı işte zamanla sorumlulukları artan Direk, dönerin hazırlanmasından tezgah düzenine kadar birçok aşamayı ustalarını izleyerek öğrendi. Tecrübe kazandıkça tezgahın başında daha fazla zaman geçiren Direk, kısa sürede döner kesmeyi ve hazırlamayı öğrenerek ustalık seviyesine ulaştı. Müşterilerin siparişlerine yetişmek için yoğun tempoda çalışan genç kadın, hem kadınların iş hayatında aktif şekilde yer alabileceğini gösterirken elde ettiği kazancıyla da aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Ailem ve çevremdekiler erkek işi diyerek desteklemedi"

Erkek işi denilerek desteklenmediği meslekte döner ustası olduğunu söyleyen Gizem Direk, "15 yaşında harçlığımı çıkarmak için girdiğim iş yerinde komi olarak başladım. Hem işimi çok sevdiğim hem de çok merak ettiğim için ustaları izledim. Döner takmayı, kesmeyi ve işin her detayını onlardan öğrendim. Daha sonra tezgaha geçtim, paketleme işini öğrenirken ustalarımı izledim ve ardından döner ustası oldum" dedi.

"Ailem ve çevrem desteklemedi"

Ailesinin ve çevresinin dönercilik erkek işi diyerek karşı çıktığını söyleyen Direk, "Genellikle beni gören müşteriler çok şaşırıyor. Özellikle kadın müşterilerimiz girer girmez tezgahta kadın görmek ne kadar güzel diyor ve bu da bana onur veriyor. Çok mutlu oluyorum ve enerjim doluyor. Ailem öncelikle bunun erkek işi olduğunu söyledi. Çevremdekiler de hiçbir şekilde desteklemedi. Ben ise yapabileceğimi söyledim. Çünkü biz kadınlar istediğimiz zaman her şeyi yapabiliyoruz ve her şeyi de çok güzel yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dönerin kalitesini yağından ve suyundan anlayabiliriz"

Dönerin kalitesinin yağından ve suyundan anlaşılabileceğini belirten Direk, "Dönerin kalitesini yağından ve suyundan anlayabiliriz. En lezzetli hali yağlı halidir. Yağsız döner çok kuru oluyor ve tatsız oluyor. Kısacası kestiğin dönerden yağ akarsa o döner hem kaliteli hem de çok lezzetlidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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