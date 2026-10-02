Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 2 Ekim Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de deprem mi oldu? 2 Ekim Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Ekim 2026 Cuma günü Balıkesir ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddialar, vatandaşların deprem araştırmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sarsıntının kaynağını merak eden vatandaşlar, “Balıkesir'de deprem mi oldu?”, “Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” sorularına yanıt arıyor. Bölgede meydana geldiği öne sürülen son depremlere ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtlarından takip ediliyor.

Balıkesir'de sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından gözler, 2 Ekim 2026 Cuma günü kaydedilen son deprem verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listelerinde yer alan kayıtlar incelenirken, sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat merak ediliyor. İşte 2 Ekim 2026 Cuma günü Balıkesir'de meydana geldiği öne sürülen son depremlere ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Son Depremler listesinde, 2 Ekim 2026 Cuma günü Balıkesir ve çevresinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin bilgiler yer alıyor. Hissedildiği öne sürülen sarsıntıların resmi kayıtlarda yer alıp almadığı Kandilli'nin güncel verileri üzerinden kontrol ediliyor. Listede depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de 2 Ekim 2026 Cuma günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel verileri içeriyor. AFAD kayıtlarında depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Balıkesir ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, hareketliliğin AFAD kayıtlarına yansıyıp yansımadığını takip ediyor.

2 EKİM 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

2 Ekim 2026 Cuma günü Balıkesir'de sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından “Balıkesir'de deprem mi oldu?” sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listelerini araştırıyor. Balıkesir ve çevresindeki deprem hareketliliğine ilişkin yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 345 sitede yayınlandı.
Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı yaşamını Darülaceze'de sürdürüyor

Bir dönemin Türkiye Güzeliydi! Bakın şimdi nerede yaşıyor
ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti

Kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Meclis'i terk eden YENİ Parti resepsiyona da katılmadı

Arabasına bindi gitti: YENİ Parti resepsiyonu da boykot etti

Otobüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı-koca öldü: 3 yaralı

Karı-koca, korkunç kazada can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız

Ziraat Bankası'ndan olay yaratan iddialara net yanıt
MHP'li İsmail Özdemir'den Perinçek'e şiirli 'Sedat Peker' yanıtı

"Sedat Peker'e nasıl sahip çıkarsınız?" tepkisine MHP'den şiirli yanıt
Hayati Yazıcı'dan oğlunun adını fon soruşturmasında geçmesiyle ilgili ilk açıklama: İşlemlerinden zerre kuşkum yok

Fon krizinde AK Parti'nin ağır topu, oğluyla ilgili ilk kez konuştu
Attila Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu

53 yıllık müzik kariyerine nokta koydu! Ünlü şarkıcıdan şaşırtan veda
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu

Süper Lig'e 5. büyük geliyor: Hedefimiz 2030 yılında şampiyonluk
Pervin Buldan, İzleme Kurulunun en kısa sürede kurulması çağrısında bulundu

DEM Partili Pervin Buldan'dan "İzleme Kurulu" çağrısı

Bursa'da ehliyet sınavına kulağında kopya düzeneğiyle girdi! Gözetmen fark etti, 2 yıl men edildi

Ehliyet sınavına bu düzenekle girdi! Gözetmenin gözünden kaçmadı