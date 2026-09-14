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Balıkesir'de deprem mi oldu? 14 Eylül Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 14 Eylül Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
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14 Eylül 2026 Pazartesi günü Balıkesir ve çevresinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşların deprem araştırmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sarsıntının kaynağını merak eden vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt arıyor. Bölgede meydana gelen son depremlere ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtlarından takip ediliyor.

Balıkesir'de hissedilen sarsıntıların ardından gözler, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü kaydedilen son deprem verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listelerinde yer alan kayıtlar incelenirken, sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat merak ediliyor. Balıkesir ve çevresindeki son deprem hareketliliğine ilişkin güncel bilgiler araştırılıyor. İşte 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de meydana gelen son depremlere ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Son Depremler listesinde, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Balıkesir ve çevresinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin bilgiler yer alıyor. Depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği güncel kayıtlar üzerinden takip edilebiliyor. Balıkesir'de sarsıntı hisseden vatandaşlar da bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için Kandilli'nin verilerini inceliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de 14 Eylül 2026 Pazartesi günü meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel verileri içeriyor. AFAD kayıtlarında depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Balıkesir ve çevresinde hissedilen sarsıntıların deprem olup olmadığı da AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden takip ediliyor.

14 EYLÜL 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

14 Eylül 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de hissedilen sarsıntıların ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listelerini araştırıyor. Balıkesir ve çevresindeki deprem hareketliliğine ilişkin yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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