Haberler

İfade sonrası Kurtlar Vadisi'nin eski defterleri açılıyor: Aylarca tehdit aldık

İfade sonrası Kurtlar Vadisi'nin eski defterleri açılıyor: Aylarca tehdit aldık Haber Videosunu İzle
İfade sonrası Kurtlar Vadisi'nin eski defterleri açılıyor: Aylarca tehdit aldık
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen ve Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeye çağrılmasıyla derinleşen soruşturma kapsamında yeni açıklamalar geldi. Dönemin RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kurtlar Vadisi Terör dizisinin dizinin yayından kaldırılma sürecinde aylarca tehdit aldıklarını ve emniyet koruması altına alındıklarını bildirdi.

  • MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvurulacak.
  • Dönemin RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kurtlar Vadisi Terör dizisinin yayınlanmasının toplumsal hassasiyetler nedeniyle engellendiğini, çekilmiş 7-8 bölüm olmasına rağmen kanalın diziyi kaldırdığını ve bu süreçte aylarca tehdit aldıklarını, Emniyet'in koruma sağladığını belirtti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Yargı makamlarınca yürütülen dosya kapsamında, dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

ZAHİD AKMAN: YAYINDAN KALDIRDIK, AYLARCA TEHDİT ALDIK

Soruşturmadaki gelişmelerin ardından Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, dönemin RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın konuya ilişkin mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Kurtlar Vadisi Terör dizisinin yayınlanmasının toplumsal hassasiyetler nedeniyle engellendiğini belirten Akman, karar sürecini ve sonrasında yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Kurtlar Vadisi Terör dizisinin tanıtımları başlayınca, büyük bir tahrik yaratabileceği gerekçesiyle Türkiye'nin sosyal barışını korumak adına, yayınlanırsa çok ağır cezalar vereceğimizi oy birliğiyle belirttik. Kanal, bu kararlı tutumumuz üzerine, çekilmiş 7-8 bölüm olmasına rağmen diziyi kaldırdı. Bu süreçte aylarca tehdit aldık ve Emniyet bize koruma sağladı."

Kaynak: Haberler.com
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor

Savaşta korkulan oldu! Başkente gece yarısı bomba yağdırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Avcılar bu kez hazırlıksız yakalandı! Çareyi terlik fırlatmakta buldu

Avcılar bu kez hazırlıksız yakalandı! Çareyi terlik fırlatmakta buldu
Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı

Milyonlarca çalışana müjdeli haber! Beklenen düzenleme rafa kalktı
'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

"Vanlı Kara Haydar" için olay suçlama! İddialar doğruysa vay haline
Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek

Türkiye'nin hemen dibinde! Bir yıl kalana 280 bin TL maaş verilecek
Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak

Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti

Acı haber canlı yayında geldi, izleyicileriyle paylaştı