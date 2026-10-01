Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 1 Ekim Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de deprem mi oldu? 1 Ekim Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Ekim 2026 Perşembe günü Balıkesir ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddialar, vatandaşların deprem araştırmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sarsıntının kaynağını merak eden vatandaşlar, “Balıkesir'de deprem mi oldu?”, “Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” sorularına yanıt arıyor. Bölgede meydana geldiği öne sürülen son depremlere ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtlarından takip ediliyor.

Balıkesir'de sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından gözler, 1 Ekim 2026 Perşembe günü kaydedilen son deprem verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listelerinde yer alan kayıtlar incelenirken, sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat merak ediliyor. İşte 1 Ekim 2026 Perşembe günü Balıkesir'de meydana geldiği öne sürülen son depremlere ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Son Depremler listesinde, 1 Ekim 2026 Perşembe günü Balıkesir ve çevresinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin bilgiler yer alıyor. Hissedildiği öne sürülen sarsıntıların resmi kayıtlarda yer alıp almadığı Kandilli'nin güncel verileri üzerinden kontrol ediliyor. Listede depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de 1 Ekim 2026 Perşembe günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel verileri içeriyor. AFAD kayıtlarında depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Balıkesir ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, hareketliliğin AFAD kayıtlarına yansıyıp yansımadığını takip ediyor.

1 EKİM 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

1 Ekim 2026 Perşembe günü Balıkesir'de sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından “Balıkesir'de deprem mi oldu?” sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listelerini araştırıyor. Balıkesir ve çevresindeki deprem hareketliliğine ilişkin yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı
Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik

Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödemişler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik

Külliye'deki görüşme sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Milli maçta sakatlanan yıldız, fena yakalandı
Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse okuluna döndü! Sınıf arkadaşlarından balonlu, pastalı karşılama

16 yaşında kanseri yendi! Okula döndüğü gün sürprizle karşılandı
Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

AK Partili Hayati Yazıcı’nın oğlu hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!