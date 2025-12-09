Balıkesir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği öne sürülen kısa süreli bir titreşim, vatandaşların "Biraz önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Kentin farklı noktalarından sosyal medyaya yansıyan paylaşımlar merakı artırırken, son sarsıntının zamanı ve büyüklüğüne ilişkin resmi veriler dikkatle takip ediliyor. Depremle ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için gözler AFAD ve Kandilli'nin açıklamalarına çevrilmiş durumda. Tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca takip etmeye devam ediyor. Ülke genelinde kurulan gelişmiş sensör ağları sayesinde, en küçük yer hareketleri bile anlık olarak kaydedilip analiz edilerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin yüksek duyarlılığa sahip ölçüm sistemi mikro düzeydeki titreşimleri dahi tespit edebilirken; hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" ekranı, vatandaşlara güvenilir ve hızlı bilgi sağlayan temel kaynakların başında geliyor. Bu veriler aynı zamanda araştırmacılar ve bilim insanları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listelerinde; her sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı gibi kritik detaylar kapsamlı biçimde yer alıyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan teyitsiz iddialardan etkilenmeden, doğrudan resmi bilgilere ulaşarak güncel durumu takip edebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca süren bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı ve bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

9 ARALIK 2025 SALI BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

9 Aralık 2025 Salı sabahı Balıkesir'in bazı ilçelerinden hissedildiği öne sürülen hafif bir titreşim, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle üst katlarda yaşayan bazı vatandaşların sarsıntıyı daha belirgin hissettiklerini aktarması, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu günün öne çıkan başlıklarından biri hâline getirdi.

Kısa süren bu hissiyatın ardından vatandaşlar, net bilgi edinmek için hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncellediği resmi verilere yöneldi. Kurumların merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini paylaşmasıyla birlikte yaşanan hareketliliğin kaynağı da daha anlaşılır hâle geldi. Yetkililer, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak yenilenen "Son Depremler" listeleri, Balıkesir'de ve Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen sismik hareketlilikleri güvenilir bir şekilde takip etmek isteyenler için temel başvuru kaynakları olmayı sürdürüyor.