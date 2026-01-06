Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 6 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 6 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Balıkesir'de sabahın erken saatlerinde hissedilen ani ve kısa süreli titreşim, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Farklı ilçelerden gelen benzer paylaşımlar sonrası vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını merak ederken, sosyal medya üzerindeki "deprem mi oldu?" yorumları hızla gündem oldu. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 6 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de günün ilk saatlerinde hissedildiği iddia edilen ani titreşim, kent genelinde endişe yarattı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığına dair resmî kaynaklardan yapılacak açıklamalara yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlayacağı güncel veriler beklenirken, gelişmelere ilişkin detaylar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Ocak Salı itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Yurt genelinde konumlandırılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de temel başvuru noktaları arasında yer alıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 6 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 6 Ocak Salı tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 6 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

6 OCAK 2026 SALI BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

6 Ocak Salı günü sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği iddia edilen kısa süreli titreşimler, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda paylaşılan mesajlarda dile getirilen hareketlilik, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan gelişmenin ardından vatandaşlar, sarsıntının kaynağına ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî kayıtları yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zaman olduğu gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
