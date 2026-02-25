Balıkesir'de deprem mi oldu? 25 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

25 Şubat sabahı Balıkesir'de hissedildiği belirtilen ani sarsıntı, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Bazı bölgelerde hissedilen hareketlilik, sosyal medyada yoğun paylaşımlara neden olurken, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar, sarsıntının kaynağı ve büyüklüğüyle ilgili resmi açıklamalar ve güncel deprem kayıtlarını takip ediyor. Detaylar haberimizin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREM L ER LİSTESİ (25 ŞUBAT 2026)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 25 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor.

Türkiye genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri kısa sürede tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli'nin teknik altyapısıyla kaydedilen mikro ölçekli titreşimler düzenli olarak raporlanırken, güncellenen "Son Depremler" listeleri hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (25 ŞUBAT 2026)

AFAD'ın 25 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaşılıyor.

7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada yer alan teyit edilmemiş paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği vurgulanıyor.

25 ŞUBAT 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

25 Şubat sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sabah erken saatlerde yaşandığı ifade edilen hareketlilik sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, olayın merkez üssü ve büyüklüğüne dair net bilgilere ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını incelemeye başladı. Yetkililer ise teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.