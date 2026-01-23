Balıkesir'de deprem mi oldu? 23 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen hafif sarsıntı, kentte kısa süreli tedirginlik yarattı. Farklı bölgelerden gelen "Sarsıntıyı hissettik" paylaşımları, vatandaşların "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan yorumların ardından, halk AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini yakından takip etmeye başladı. Depremin detayları ve merkez üssüyle ilgili bilgiler, resmi açıklamalarla netleşiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Ocak 2026 Cuma itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeye devam ediyor. Ülke çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilip analiz ediliyor ve doğrulanmış veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler düzenli raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri, vatandaşlar için güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 23 Ocak 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin tüm detaylar yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması sağlanıyor.

22 OCAK 2026 PERŞEMBE BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

23 Ocak Cuma sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntılar, kentte kısa süreli tedirginlik yarattı. Sosyal medyada artan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı deneyimleyen vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğü hakkında net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini hatırlatarak, yalnızca resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.