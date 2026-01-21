Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 21 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de güne hafif bir sarsıntıyla başlayan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. Sabah saatlerinde hissedilen titreşim sonrası farklı ilçelerden peş peşe bildirimler gelirken, "Deprem mi oldu?" sorusu kent genelinde gündeme oturdu. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 21 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen yer hareketi, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Farklı noktalardan gelen "sarsıntıyı hissettik" paylaşımlarının ardından vatandaşlar, yaşanan durumun deprem olup olmadığını sorgulamaya başladı. Artan sosyal medya yorumlarıyla birlikte AFAD ve Kandilli'nin son verileri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 21 Ocak Çarşamba itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 21 Ocak Çarşamba tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

21 Ocak Çarşamba sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların artmasının ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
