Balıkesir'de deprem mi oldu? 2 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

2 Şubat sabahı Balıkesir'de bazı bölgelerde hissedilen ani hareketlilik, vatandaşlar arasında paniğe ve meraka yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar "Deprem mi oldu?" sorusunu öne çıkardı. Yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar herkes tarafından merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilip analiz ediliyor ve doğrulanmış veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri, vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 2 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine dair ayrıntılar yer alıyor.

7/24 yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları sayesinde, vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması sağlanıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini vurgulayarak yalnızca resmî açıklamaların esas alınmasını öneriyor.

2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

2 Şubat Pazartesi sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde kısa süreli sarsıntılar hissedildi ve kent genelinde tedirginlik yaşandı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğü hakkında net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise doğrulanmamış bilgilerden kaynaklı paniğe karşı uyarıda bulunarak, yalnızca resmî verilerin esas alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.