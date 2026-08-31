Balık av yasağı ne zaman kalkıyor, balık av yasağı kalktı mı?

Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala “Balık av yasağı ne zaman kalkıyor?”, “2026 balık sezonu ne zaman açılıyor?” soruları araştırılmaya devam ediyor. Ancak 1 Eylül’de av sezonunun açılması, tüm balık türleri ve bölgelerde avcılığın tamamen serbest olduğu anlamına gelmiyor. Tür, bölge ve avlanma yöntemine göre farklı kısıtlamalar uygulanabiliyor.

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR? 2026-2027 BALIKÇILIK SEZONU BAŞLIYOR

Denizlerde uygulanan balık av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. “Balık av yasağı ne zaman kalkıyor?” sorusunun yanıtı özellikle balıkçılar ve vatandaşlar tarafından araştırılırken, 2026-2027 balıkçılık sezonunun başlayacağı tarih de belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda bazı bölgelerde tekneler yeniden denize açılacak.

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Denizlerde genel av yasağı kapsamında yaklaşık 4,5 aydır denize çıkamayan balıkçılar için beklenen dönem sona eriyor. Karadeniz, Marmara ve Ege'de balık av yasağı 31 Ağustos 2026 gece yarısı itibarıyla sona erecek. Balıkçılar, yeni sezonla birlikte “Vira Bismillah” diyerek yeniden denizlere açılacak.

Ancak av sezonunun açılması tüm Türkiye'de aynı tarihte gerçekleşmeyecek. Akdeniz'de faaliyet gösteren balıkçılar ise av sezonunun başlaması için 15 Eylül 2026 tarihini bekleyecek.

2026-2027 BALIKÇILIK SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 balıkçılık av sezonu, bölgelere göre farklı tarihlerde başlayacak. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av yasağının sona ermesiyle birlikte gırgır ve trol tekneleri yeniden denize açılabilecek.

Balıkçı teknelerinde sezon öncesi hazırlıklar da tamamlandı. Limanlarda teknelerin bakımları yapılırken, yıpranan ağlar yenilendi ve ekipmanlar yeni sezon için hazır hale getirildi.

AKDENİZ'DE BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Akdeniz'de balık av sezonu diğer bölgelerden farklı olarak 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Bu tarihle birlikte Akdeniz'deki balıkçılar da belirlenen kurallar çerçevesinde av faaliyetlerine yeniden başlayabilecek.

Bölgesel farklılıklar nedeniyle balıkçılık yapanların avlanma faaliyetlerine başlamadan önce ilgili bölgede geçerli olan kuralları ve kısıtlamaları dikkate alması gerekiyor.

BALIK FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçı teknelerinin yeniden denize açılması, balık tezgahlarındaki ürün çeşitliliğinin artmasına yönelik beklentileri de beraberinde getirdi. Yeni sezonla birlikte farklı balık türlerinin tezgahlarda daha fazla yer alması bekleniyor.

Av miktarının artması halinde arzın yükselmesine bağlı olarak bazı balık türlerinde fiyatların daha erişilebilir seviyelere gerilemesi mümkün olabilecek. Ancak fiyatlar; av miktarı, hava koşulları, balığın türü ve piyasadaki talep gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterecek.

BALIKÇILAR “VİRA BİSMİLLAH” DİYECEK

Aylar süren av yasağının ardından balıkçılar yeni sezon için son hazırlıklarını tamamladı. 31 Ağustos gecesi Karadeniz, Marmara ve Ege'de teknelerin yeniden denize açılmasıyla 2026-2027 balıkçılık sezonu başlayacak. Akdeniz'de ise balıkçılar 15 Eylül'ü bekleyecek.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte hem balıkçıların denizdeki hareketliliğinin hem de balıkçı tezgahlarındaki ürün çeşitliliğinin artması bekleniyor.