Bahar final mi yapıyor, bahar bitiyor mu? Bahar dizisi neden final yapıyor?
Demet Evgar'ın başrolünü üstlendiği ve MF Yapım tarafından hazırlanan Bahar dizisiyle ilgili izleyicileri üzen bir gelişme yaşandı. Dizi için alınan son karar, "Bahar ekranlara veda mı ediyor, final mi yapacak?" sorularını da beraberinde getirdi. Yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak edilen yapımın neden sona ereceği araştırılmaya başlandı.

Uzun süredir ekranlarda yer alan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bahar, yayın gününde yapılan değişikliğin ardından beklenen başarıyı sürdüremedi. Alınan final kararı doğrultusunda Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı dizi, 64. bölümüyle ekran macerasını noktalayarak seyircisine veda etmeye hazırlanıyor.

BAHAR EKRANLARA VEDA MI EDİYOR?

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı ve MF Yapım imzası taşıyan Bahar dizisi için beklenen karar açıklandı. Sevilen yapımın yayın serüveninin sona ereceği duyurulurken, dizinin 64. bölümle final yapacağı netlik kazandı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, belirlenen yayın planı doğrultusunda ekran yolculuğunu tamamlamaya hazırlanıyor. Kısa süre önce yayın gününde değişikliğe gidilen Bahar, salı akşamlarından pazar gününe taşınmıştı.

FİNALE SON İKİ BÖLÜM KALDI

Üçüncü sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin final yapacağı, yapım ekibinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Paylaşımda, izleyicilere teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bahar'a veda vakti…

Bu yolculukta bize eşlik eden, hikayemize kalbini açan herkese minnettarız.

Birlikte güldük, birlikte hüzünlendik ve her seferinde yeniden başladık.

Bahar, 64. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Ancak umut, sevgi ve dayanışma dolu hikâyesi izleyicilerin kalbinde yaşamaya devam edecek.

Bizi evinize ve hayatınıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz."

OYUNCU KADROSUYLA SEZONA DAMGA VURMUŞTU

Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer aldı. Hem hikâyesi hem de oyunculuk performanslarıyla sezonun öne çıkan projeleri arasında gösterilen yapım, uzun süre gündemde kalmayı başardı.

FİNAL KARARI RESMİYET KAZANDI

Kulislerde daha önce konuşulan iddialara göre dizinin, reytinglerde beklenen sıçramayı yakalayamaması halinde yılbaşı öncesinde ekranlara veda etmesi planlanıyordu. Alınan resmi final kararıyla birlikte bu plan hayata geçirilmiş oldu.

