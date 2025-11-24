Bağcılar Belediyesi hangi partiden, Bağcılar Belediye Başkanı kim?

İlçenin siyasi yapısı, belediye başkanının kim olduğu ve belediyenin hangi parti tarafından yönetildiği özellikle yerel seçim dönemlerinde sık sık gündeme geliyor. Peki 2025 yılı itibarıyla Bağcılar Belediyesi hangi partiden? Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? İşte detaylar…

BAĞCILAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Bağcılar Belediyesi güncel olarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından yönetilmektedir. İlçe uzun süredir AK Parti'nin güçlü olduğu bölgeler arasında yer almakta ve yerel seçimlerde yüksek oy oranlarıyla bu tercihini devam ettirmektedir. İstanbul'un sosyo-ekonomik çeşitliliğini yansıtan Bağcılar'da, AK Parti'nin uzun yıllardır devam eden yerel hizmet politikaları seçmen tarafından karşılık bulmaktadır.

AK Parti'nin ilçedeki ağırlığı; sosyal projeler, altyapı çalışmaları, gençlere ve kadınlara yönelik hizmetler ile kentsel dönüşüm adımlarıyla her dönemde gündeme gelmiş, bu nedenle parti uzun yıllar boyunca yönetimde kalmayı sürdürmüştür.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

2025 itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'dır. Yıldız, belediye meclisinde yapılan oylama sonucunda göreve gelmiş ve ilçenin yeni dönem yönetimine liderlik etmeye başlamıştır. İlçe siyasetinde uzun yıllardır aktif olan Yasin Yıldız, AK Parti bünyesinde görev yapmış, yerel yönetim tecrübesi bulunan bir isimdir.

Yasin Yıldız'ın göreve gelmesiyle birlikte ilçede yeniden yapılanma, sosyal hizmetlerde güçlendirme, altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve katılımcı belediyecilik anlayışının daha da öne çıkarılması hedeflenmektedir. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu ilçede, spor merkezleri, kültür-sanat alanları ve eğitim projeleri yeni dönemin öncelikli başlıkları arasında yer almaktadır.

BAĞCILAR'IN SİYASİ YAPISI VE YEREL SEÇİM DİNAMİKLERİ

Bağcılar, İstanbul'un en hızlı büyüyen ilçelerinden biridir. Yoğun göç alan, genç nüfusu yüksek ve sürekli hareket halinde olan bir bölge olduğu için siyasi tercihler de geniş bir toplumsal çeşitliliği yansıtmaktadır. Ancak tüm bu çeşitliliğe rağmen ilçe, uzun yıllardır benzer bir siyasi çizgide ilerlemektedir.

AK Parti'nin bölgede güçlü olmasının sebepleri arasında:

• Yerel yönetimde süreklilik sağlaması

• Altyapı ve üstyapı çalışmalarına ağırlık verilmesi

• Halkla doğrudan temas kuran belediyecilik anlayışı

• Sosyal yardımlar ve aile destek projeleri

• Gençlere ve kadınlara yönelik faaliyetlerin artırılması

yer almaktadır.

Bu nedenle Bağcılar, İstanbul'un siyasi haritasında istikrarlı bölgelerden biri olarak değerlendirilmektedir.

YASİN YILDIZ'IN ÖNE ÇIKAN PROJELERİ VE YÖNETİM ANLAYIŞI

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, göreve gelir gelmez ilçede güçlü bir belediyecilik vizyonu ortaya koymuştur. Yeni dönemde öne çıkan hedefler şöyle özetlenebilir:

• Kentsel Dönüşüm: Bağcılar'ın en büyük sorunlarından biri olan eski yapı stoku, dönüşüm projeleriyle yenilenmeyi bekliyor. Başkan Yıldız, güvenli yaşam alanları oluşturmayı öncelik haline getirmiş durumda.

• Sosyal Destek Programları: İlçede ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin artırılması, sosyal yardım süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve şeffaflaştırılması hedefleniyor.

• Eğitim ve Gençlik Projeleri: Genç nüfusun yoğun olduğu ilçede spor alanları, kültür merkezleri ve eğitim destek projeleri genişletiliyor.

• Ulaşım ve Altyapı: Bağcılar'ın yoğun trafiği ve hareketliliği göz önünde bulundurularak ulaşım projelerinin yenilenmesi ve yeni yolların açılması planlanıyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİNDE GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ

Bağcılar, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olması nedeniyle yerel yönetimin sorumluluk alanı oldukça geniştir. Bu nedenle hem şehirleşme hem de sosyal denge açısından dikkatle yönetilmesi gereken bir bölgedir. Yeni dönem belediye yönetiminin:

• Daha modern bir şehirleşme modeli uygulaması,

• Dijital belediyecilik adımlarını hızlandırması,

• Gençlere yönelik istihdam projeleri geliştirmesi,

• Kültürel ve sosyal etkinlikleri artırması

beklenmektedir.

Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması, ilçenin çehresini değiştirecek en kritik unsur olarak görülüyor.

2025 yılı itibarıyla Bağcılar Belediyesi, AK Parti tarafından yönetilmekte ve belediye başkanlığı görevini Yasin Yıldız yürütmektedir. Hem siyasi yapı hem de yerel yönetim ihtiyaçları açısından dikkat çeken ilçe, yeni dönemde daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir şehirleşme vizyonuyla yönetilmektedir.

YASİN YILDIZ KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde "Yerel Yönetimler" alanında, Yüksek Lisans yaptı.

Yıldız, 2004 yılında AK Parti Bakırköy İlçe Gençlik Kolları'nda aktif siyasete başladı.

2007 - 2009 yılları arasında Bakırköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yapan Yıldız, görev süresi boyunca gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereksinimlerine uygun bireyler olarak yetişmesi için projeler geliştirdi ve hayata geçirdi.

Yıldız daha sonra 2009 yılında, AK Parti'den İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyesi seçildi. 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2014 Yerel Seçimlerinden sonra Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız, kentsel dönüşümden sosyal alanlara kadar birçok önemli projeyi yürüttü.

Yıldız, 2021 yılında AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2024 Yerel Seçimlerinde de Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Yıldız, aynı dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olmasının ardından Belediye Meclisi tarafından 09.01.2025 tarihinde Bağcılar Belediye Başkanı seçildi.

Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.