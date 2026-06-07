Aziz Yıldırım vaatleri ne, Aziz Yıldırım hangi futbolcuları getirecek?

Aziz Yıldırım’ın yeniden Fenerbahçe yönetimine gelmesi halinde hangi futbolcuları kadroya katacağı büyük merak konusu oldu. “ Aziz Yıldırım hangi futbolcuları getirecek?” sorusu gündemde yer alırken, yıldız isimlerden oluşan transfer listesi ve yapılan anlaşma iddiaları sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yaratıyor.

AZİZ YILDIRIM’DAN DUYGUSAL MESAJ: “FENERBAHÇE’YE BORCUM VAR”

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, kongrede yaptığı konuşmada camiaya olan bağlılığını ve vefa duygusunu ön plana çıkardı. Yıldırım, adaylığının kişisel bir hedef olmadığını vurgulayarak, bunun kulübe karşı hissettiği sorumluluğun bir sonucu olduğunu ifade etti.

“Benim Fenerbahçe’ye borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi.” sözleriyle dikkat çeken Yıldırım, sarı-lacivertli camiayla yaşadığı uzun ve mücadele dolu yıllara da değindi. Deneyimli isim, zor dönemlerde gördüğü desteği unutmadığını belirterek taraftara teşekkür etti.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM ÖNCESİ BİRLİK MESAJLARI

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı sürerken, adaylar seçim sonrası için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Hakan Safi, seçimin ardından tüm camianın ortak hedefler doğrultusunda hareket edeceğini söylerken; Aziz Yıldırım da Fenerbahçe’nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de tek yürek olması gerektiğini ifade etti.

Genel kurulda kritik oylama öncesi verilen mesajlar, kulüpte seçim atmosferini daha da hareketlendirirken, sonuçların Fenerbahçe’nin gelecek planlaması açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

AZİZ YILDIRIM’DAN TRANSFER HAMLESİ: GRIMALDO LİSTEDE

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer planları seçim sürecinde gündem olmaya devam ediyor. Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde sol bek bölgesi için dünya çapında bir yıldızı kadroya katmayı hedeflediği iddia edildi.

Alejandro Grimald

İddialara göre Yıldırım, Bayer Leverkusen forması giyen İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo’yu transfer listesinin en üst sıralarına ekledi. Sezon boyunca gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, hem hücum hem savunmadaki katkısıyla öne çıkıyor.

Grimaldo’nun bu sezon 46 maçta 14 gol ve 12 asistlik performans sergilediği belirtilirken, oyuncunun Alman ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

AZİZ YILDIRIM’DAN FENERBAHÇE İÇİN YENİ DÖNEM VAATLERİ

Fenerbahçe’de başkanlık sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa gelmesi halinde kulüp için hazırladığı iddia edilen projeler ve vaatler gündeme geldi. Yıldırım’ın planlarının özellikle mali yapı, stadyum yatırımı ve futbol yapılanması üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

300 MİLYON DOLARLIK FİNANSAL KAYNAK PLANI

Yıldırım’a yakın çevrelerden aktarılan bilgilere göre, kulübün ekonomik gücünü artırmak için yaklaşık 300 milyon dolarlık bir kaynak yaratılması hedefleniyor.

Bu bütçenin transfer harcamaları ve operasyonel giderlerde kullanılacağı, aynı zamanda kulübün mali açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

STADYUM KAPASİTESİ 65 BİNE ÇIKARILACAK

Planlanan projeler arasında en dikkat çeken başlıklardan biri de stadyum kapasitesi artışı.

Mevcut stadın mimari yapısının korunarak yeniden düzenlenmesi ve çatı yükseltme çalışmalarıyla kapasitenin 64-65 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.

Projeye bazı eski yöneticilerin ve iş insanlarının da destek vereceği öne sürülüyor.

SAMANDIRA’DA “RUH YENİDEN” PROJESİ

Yıldırım’ın futbol yapılanmasında ise Samandıra Tesisleri’nin yeniden yapılandırılması planı öne çıkıyor.

Bu kapsamda Oğuz Çetin, Volkan Demirel, Dirk Kuyt ve Edin Dzeko gibi kulüple özdeşleşmiş isimlerin görev alması gündemde.

Amaç, altyapı ve A takım arasında güçlü bir kültür bağı kurarak “kulüp ruhunu” yeniden canlandırmak olarak ifade ediliyor.

TRANSFER PLANI: 2 SANTRFOR HAMLESİ

Teknik direktör konusunun henüz netleşmediği süreçte, transfer planlamasında özellikle forvet hattına odaklanıldığı belirtiliyor.

Yıldırım’ın ifadelerine göre en az iki santrfor transferi planlanırken, ihtiyaç halinde bu sayının 4-5 oyuncuya kadar çıkabileceği de gündeme geliyor.

BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKIŞ VE MALİ ÖZGÜRLÜK

Vaatler arasında kulübün Bankalar Birliği anlaşmasından tamamen çıkması da yer alıyor.

Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe’nin finansal bağımsızlığını kazanması ve gelirlerini daha özgür şekilde yönetmesi hedefleniyor.

KURUMSALLAŞMA VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Planlanan projeler arasında kulübün yönetim yapısının daha şeffaf hale getirilmesi de bulunuyor.

Tüm mali ve idari süreçlerin kongre üyelerine açık olması, kurumsal hafızanın güçlendirilmesi ve kalıcı bir yönetim sistemi kurulması hedefler arasında yer alıyor.

AMATÖR ŞUBELER VE BÜTÇE DİSİPLİNİ

Yıldırım’ın projeleri yalnızca futbol takımıyla sınırlı değil.

Amatör şubelerde bütçe disiplininin sağlanması, zararların azaltılması ve kulübün öz kaynaklara yönelmesi de planlanan başlıklar arasında bulunuyor.

HEDEF: ŞAMPİYONLUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Son olarak, en büyük hedefin Fenerbahçe’yi yeniden şampiyon yapmak olduğu vurgulanıyor.

“İkincilik bizim lügatımızda yok” anlayışıyla hareket edileceği ve uzun vadede başarıyı sürdürülebilir hale getiren bir futbol modeli kurulmasının amaçlandığı ifade ediliyor.