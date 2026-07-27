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28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 tutuklama

28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 tutuklama Haber Videosunu İzle
28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 tutuklama
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Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, İl Jandarma Komutanlıkları koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 206 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken 94'ü hakkında adli kontrol uygulandı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin hesaplarında 12 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

  • 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 206 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin hesaplarında toplam 12 milyar TL para hareketliliği tespit edildi.
  • Gözaltına alınanlardan 100'ü tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol uygulandı.

28 il Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 206 şüpheli hakkında yakalama, arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İl Jandarma komutanlıkları tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda toplam 206 şüpheli gözaltına alındı. Adliyelere sevk edilen şüphelilerden 100'ü tutuklanırken, 94'üne adli kontrol hükümleri uygulandı.

HESAPLARDA TOPLAM 12 MİLYARLIK HAREKET

İçişleri Bakanlığı, 28 ilde düzenlenen "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Yasa dışı bahis" operasyonlarına ilişkin bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "28 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 12 Milyar TL para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı" denildi.

100 TUTUKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şüphelilerden 100’ünün tutuklandığı, 94'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi. Diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

BAKANLIKTAN KURUMLARA TEBRİK MESAJI

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; 28 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis oynattıkları,

-Suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
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