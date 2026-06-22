AYT YORUMLARI: 2026 AYT nasıldı? Bu yıl YKS AYT zor muydu, kolay mı? AYT matematik edebiyat soruları zor muydu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), 22 Haziran 2026 tarihinde milyonlarca adayın katılımıyla tamamlandı. Üniversite hayali kuran öğrenciler için belirleyici niteliğe sahip olan sınavın ardından adayların ilk değerlendirmeleri de gelmeye başladı. Peki, 2026 AYT nasıldı? Bu yıl YKS AYT zor muydu, kolay mı? AYT matematik edebiyat soruları zor muydu? Detaylar..

AYT YORUMLARI 2026

Sınav sonrası yapılan değerlendirmeler, AYT'nin adaylar açısından farklı düzeylerde algılandığını ortaya koydu. Bazı öğrenciler sınavın deneme sınavlarına yakın olduğunu belirtirken, bazı adaylar özellikle sözel derslerdeki bilgi yoğunluğu nedeniyle zorlandıklarını ifade etti.

Yiğit Arıca Özgür, sınavın genel anlamda zor geçtiğini belirterek özellikle edebiyat ve felsefe sorularında güçlük yaşadığını söyledi. Soruların uzunluğuna dikkat çeken aday, AYT'nin TYT’ye göre daha zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Berat Kudal ise sınavın beklentileri doğrultusunda geçtiğini belirtti. Sayısal bölümde zorlandığını ancak sözel testlerde daha rahat ilerlediğini söyleyen Kudal, süre konusunda herhangi bir problem yaşamadığını aktardı.

Gökçe Ekşioğlu da sınavın ne çok zor ne de çok kolay olduğunu belirterek özellikle edebiyat testindeki bilgi ağırlıklı soruların dikkat çektiğini ifade etti. Soruların büyük bölümünün hazırlık sürecinde çözülen denemelerle benzer nitelikte olduğunu belirten aday, sınavın genel olarak yapılabilir düzeyde olduğunu dile getirdi.

Sınav sonrası yapılan değerlendirmelerde ortak noktalardan biri ise AYT’nin adayların bilgi birikimini ölçmeye yönelik bir yapıya sahip olduğu yönündeki görüşler oldu.

2026 AYT NASILDI?

2026 AYT’nin genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerde farklı görüşler öne çıktı. Sayısal öğrenciler matematik ve fen testlerini ayrı ayrı değerlendirirken, eşit ağırlık ve sözel adayları daha çok edebiyat ve sosyal bilimler sorularına odaklandı.

Zeynep Naz Abiç, matematik testinin kendisi için daha rahat geçtiğini ancak edebiyat bölümünde detaylı bilgi isteyen sorularla karşılaştığını söyledi. Özellikle destanlar konusuna ilişkin soruların dikkat çekici olduğunu belirten aday, sınavın daha önce çözdüğü denemelerden kolay olduğunu ifade etti.

Asu Melek Koç ise sınavın beklediği kadar zor olmadığını belirterek AYT’nin TYT’ye kıyasla daha rahat geçtiğini dile getirdi. Matematik bölümünde belirli sorularda zorlandığını söyleyen aday, fen bilimleri testinde genel olarak başarılı bir performans sergilediğini düşündüğünü aktardı.

Adayların yorumları incelendiğinde, sınavın bazı öğrenciler tarafından orta zorluk seviyesinde değerlendirildiği görülürken, bazı adaylar ise özellikle belirli derslerde seçici sorularla karşılaştıklarını ifade etti.

BU YIL YKS AYT ZOR MUYDU, KOLAY MI?

Sınavın ardından en çok merak edilen konulardan biri de AYT'nin zorluk derecesi oldu. Adayların yorumları incelendiğinde sınavın genel olarak orta ve orta-üst zorluk seviyesinde değerlendirildiği görülüyor.

Bazı öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerinin önceki yıllara benzer yapıda olduğunu ifade ederken, bazı adaylar grafik yorumlama becerisi gerektiren soruların öne çıktığını belirtti.

Deniz Taş, sınavın önceki yıllara göre daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi. Sayısal alanda sınava giren aday, özellikle grafik içeren soruların yoğunluğuna dikkat çekti. Buna karşın sınavın genel yapısının deneme sınavlarına benzer özellikler taşıdığını ifade etti.

Gökçe Ekşioğlu sınavı orta seviyede değerlendirirken, Zeynep Naz Abiç sınavın kendi çözdüğü denemelerden daha kolay olduğunu belirtti. Asu Melek Koç ise sınavın genel olarak kolay geçtiğini ve TYT’ye göre daha rahat hissettirdiğini söyledi.

Bu değerlendirmeler, sınavın zorluk derecesinin adayların hazırlık düzeyi, alan tercihleri ve soru tiplerine olan hakimiyetlerine göre değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor.

AYT MATEMATİK EDEBİYAT SORULARI ZOR MUYDU?

2026 AYT sonrasında en fazla konuşulan testlerin başında matematik ve edebiyat geldi. Adayların önemli bir bölümü bu iki testte farklı deneyimler yaşadıklarını dile getirdi.

Matematik testine ilişkin yorumlarda ilk soruların dikkat çekici derecede seçici olduğu görüşü öne çıktı. Melisa Bahçekapılı, matematik testinin ilk 12 sorusunun oldukça zorlayıcı olduğunu ifade etti. Buna karşın bazı adaylar matematik bölümünü beklediklerinden daha rahat tamamladıklarını belirtti.

Geometri sorularına ilişkin değerlendirmelerde de dikkat çekici yorumlar yapıldı. Asu Melek Koç, matematikte özellikle geometri sorularının deneme sınavlarına kıyasla daha zor olduğunu söyledi.

Edebiyat testinde ise bilgi ağırlıklı soruların öne çıktığı yönünde görüşler paylaşıldı. Gökçe Ekşioğlu, doğrudan bilgi ölçen soruların yoğunluğuna dikkat çekerken, Zeynep Naz Abiç özellikle destanlar konusundan gelen soruların detaylı bilgi gerektirdiğini belirtti.

Yiğit Arıca Özgür de edebiyat sorularında zorlandığını ifade ederek, sözel bölümün genel anlamda beklediğinden daha fazla dikkat ve bilgi istediğini söyledi.

Fen bilimleri tarafında ise adayların büyük bölümü fizik ve biyolojiyi orta seviyede değerlendirirken, kimya testinin diğer fen derslerine göre daha seçici olduğu yönünde yorumlar yaptı.