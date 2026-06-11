Ayşe Hatun Önal kimdir? Ayşe Hatun Önal gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı? Son dakika...

Son dakika gelişmeleriyle birlikte ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması geniş yankı uyandırdı. Gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtilen Ayşe Hatun Önal, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan kişiler arasına girdi. Ünlü şarkıcının hayatı, kariyeri, gözaltı iddiaları ve uyuşturucu test sonucuna ilişkin detaylar merak edilirken, soruşturmanın seyriyle ilgili yeni açıklamalar bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYŞE HATUN ÖNAL KİMDİR?

Ayşe Hatun Önal, Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biridir. Müzik kariyerinin yanı sıra modellik geçmişiyle de bilinen Önal, uzun yıllardır sanat dünyasında yer alan isimler arasında bulunuyor. Çıkardığı şarkılar ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ayşe Hatun Önal, zaman zaman magazin gündeminde de yer alıyor.

AYŞE HATUN ÖNAL GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Ayşe Hatun Önal'ın da yer aldığı belirtildi. Operasyon kapsamında toplam 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AYŞE HATUN ÖNAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ayşe Hatun Önal'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon çerçevesinde gözaltına alındığı ifade edildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz ve Berdan Mardini'nin de bulunduğu belirtildi. Toplam 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda başka isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü ve önümüzdeki saatlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.