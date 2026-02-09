Aynı Yağmur Altında konusu ne, neyi anlatıyor?

"Aynı Yağmur Altında dizisi konusu ne, neyi anlatıyor?" sorusu diziyi izlemeye başlamayı düşünenler tarafından sıkça araştırılıyor. Aynı şehirde, aynı yağmur altında yolları kesişen karakterlerin hayat mücadelelerini ekrana taşıyan yapım, aşk, pişmanlık ve ikinci şanslar üzerine kurulu çarpıcı hikâyesiyle öne çıkıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı Yağmur Altında dizisi, Londra'dan İstanbul'a uzanan etkileyici bir kader ve aşk hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. İnsan hakları savunucusu Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı bir Gazze protestosu sırasında yaşadığı beklenmedik olayla tamamen değişir. Aldığı darbe sonrası ölümcül bir hastalıkla yüzleşmek zorunda kalan Rosa, aynı zamanda geçmişine dair gizemli bir çağrıyla köklerini aramaya başlar.

Bu yolculuk Rosa'yı İstanbul'a sürüklerken, kader onu Ali ile yeniden karşı karşıya getirir. Farklı dünyalara ait bu iki insan arasında kısa sürede güçlü ve derin bir bağ oluşur. Ancak bu bağ; aile baskıları, inanç çatışmaları ve karanlık sırlarla dolu zorlu sınavlardan geçmek zorunda kalacaktır. Dizi, aşkın bedelini, insanın geçmişiyle yüzleşmesini ve kaderin dönüştürücü gücünü çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Genç kuşak oyuncular ile usta isimleri bir araya getiren Aynı Yağmur Altında, güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin başlıca oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Nilsu Berfin Aktaş – Rosa Sofia Martinez

• Burak Tozkoparan – Ali Aydan

• Hülya Avşar – Fazilet

• Fikret Kuşkan – Umur Karanoğlu

• Deniz Uğur – Hümeyra Aydan

• Levent Ülgen – Faik Aydan

• Erkan Can – Mürsel Duran

• Mine Çayıroğlu – Tülin Karanoğlu

• Taro Emir Tekin – Koray Karanoğlu

• Bahar Şahin – Beliz Karanoğlu

• Birand Tunca – Kerem Aydan

Ayrıca Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Timur Ölkebaş da dizinin geniş oyuncu kadrosunda yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aynı Yağmur Altında dizisinin çekimleri iki farklı şehirde gerçekleştirildi. Londra'da çekilen protesto sahneleri, dizinin evrensel ve politik boyutunu ön plana çıkarırken; İstanbul'da kullanılan tarihi ve dramatik mekânlar hikâyenin duygusal derinliğini güçlendiriyor. İki şehir arasında kurulan bu anlatı köprüsü, dizinin görsel atmosferini ve hikâye etkisini önemli ölçüde artırıyor.