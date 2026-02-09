Aynı Yağmur Altında dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, uyarlama mı?

Aynı Yağmur Altında dizisi gerçek mi sorusu izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Dizinin yaşanmış bir hikâyeden mi uyarlandığı, gerçek olaylara mı dayandığı yoksa tamamen hayal ürünü mü olduğu merak konusu oldu.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Genç kuşakla usta isimleri buluşturan Aynı Yağmur Altında, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide yer alan başlıca oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Nilsu Berfin Aktaş – Rosa Sofia Martinez

• Burak Tozkoparan – Ali Aydan

• Hülya Avşar – Fazilet

• Fikret Kuşkan – Umur Karanoğlu

• Deniz Uğur – Hümeyra Aydan

• Levent Ülgen – Faik Aydan

• Erkan Can – Mürsel Duran

• Mine Çayıroğlu – Tülin Karanoğlu

• Taro Emir Tekin – Koray Karanoğlu

• Bahar Şahin – Beliz Karanoğlu

• Birand Tunca – Kerem Aydan

Ayrıca Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Timur Ölkebaş da dizinin geniş kadrosunda yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri iki farklı şehirde gerçekleştirildi. Londra'da çekilen protesto sahneleri, hikâyenin evrensel ve politik yönünü ön plana çıkarırken; İstanbul'da kullanılan tarihi ve dramatik mekânlar dizinin duygusal atmosferini güçlendiriyor. Bu iki şehir arasında kurulan anlatı köprüsü, yapımın görsel etkisini ve hikâye derinliğini artırıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı Yağmur Altında, Londra'dan İstanbul'a uzanan kader ve aşk ekseninde ilerleyen güçlü bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. İnsan hakları savunucusu olan Rosa'nın hayatı, Londra'daki bir Gazze protestosu sırasında yaşadığı beklenmedik olayla altüst olur. Aldığı darbe sonrası ölümcül bir hastalıkla yüzleşen Rosa, aynı zamanda geçmişinden gelen gizemli bir çağrıyla köklerine doğru bir yolculuğa çıkar.

Bu yolculuk onu İstanbul'a sürüklerken, kader Rosa'yı Ali ile yeniden karşı karşıya getirir. Farklı dünyalara ait bu iki insan kısa sürede derin bir bağ kurar. Ancak bu bağ; aile baskıları, inanç çatışmaları ve karanlık sırlarla dolu büyük sınavlardan geçmek zorunda kalacaktır. Dizi, aşkın bedelini ve insanın kendi geçmişiyle yüzleşmesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ GERÇEK Mİ?

Aynı Yağmur Altında dizisi, izleyiciler tarafından sıkça "gerçek bir hikâyeden mi uyarlandı?" sorusuyla araştırılıyor. Ancak yapım, yaşanmış olaylara dayanmıyor ve tamamen özgün bir kurgu olarak ekrana taşınıyor.

YAŞANMIŞ HİKÂYE YA DA UYARLAMA MI?

Dizi, herhangi bir kitaptan, yabancı yapımdan ya da gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış değil. Senaryosu, özgün anlatımı ve karakter yapısıyla tamamen orijinal bir hikâye sunuyor.

SENARYO VE PROJE TASARIMI KİME AİT?

Aynı Yağmur Altında dizisinin senaryosu, Hasan Burak Kayacı imzalı bir proje tasarımı üzerine inşa edildi. Yapım, özgün senaryo yapısı ve dramatik kurgusuyla dikkat çekerken, izleyiciye yeni bir hikâye deneyimi sunmayı hedefliyor.