Karşıya geçmeye çalışan gence otomobil çarptı, kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi

Antalya Muratpaşa'da yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü E.K.'ye lüks otomobil çarptı. Genç ağır yaralanırken, kız arkadaşı şok geçirdi, olay yerine gelen anne sinir krizi yaşadı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Kaza anında gencin yanındaki kız arkadaşı olayın şokunu üzerinden atamazken, oğlunun kaza geçirdiğini duyarak gelen anne ise sinir krizi geçirdi.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile birlikte marketten çıkan Şükrü E.K.'ye yolun karşısına geçmek isterken M.K.'nın kullandığı 07 CBY 338 plakalı lüks otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç refüjdeki palmiyeye çarptı. Kanlar içerisindeki gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne sinir krizi geçirdi

Acı içinde kıvranan genci vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, kaza anında yanındaki kız arkadaşının ise büyük şok yaşadığı görüldü. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı genç kız bir an olsun gözlerini Şükrü E.K.'nin üzerinden ayırmadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükrü E.K.'nin hastaneye kaldırıldığı sırada haberi alıp olay yerine gelen gencin annesi sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen gözü yaşlı anne oğlunun ardından hastaneye gitti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
