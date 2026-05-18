FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında, telefonlarında ByLock yazışma programını kullandıkları ve örgütsel bağlantıları bulunduğu belirlenen 7’si aktif kamu görevlisi 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ve örgütsel irtibatları bulunduğu belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
7’Sİ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda şüphelilerin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edildi.
ANKESÖRLÜ HAT DETAYI
Şüpheliler hakkında etkin pişmanlık kapsamında beyanlar bulunduğu, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık ya da tekil şekilde aranma kayıtlarının olduğu, ayrıca mahrem sorumlu ve operasyonel hatlarla irtibatlarının belirlendiği açıklandı. Bu kapsamda 7’si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.