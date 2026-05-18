Haberler

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında, telefonlarında ByLock yazışma programını kullandıkları ve örgütsel bağlantıları bulunduğu belirlenen 7’si aktif kamu görevlisi 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullandıkları belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
  • Şüphelilerden 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
  • Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ve örgütsel irtibatları bulunduğu belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7’Sİ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda şüphelilerin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edildi.

ANKESÖRLÜ HAT DETAYI

Şüpheliler hakkında etkin pişmanlık kapsamında beyanlar bulunduğu, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık ya da tekil şekilde aranma kayıtlarının olduğu, ayrıca mahrem sorumlu ve operasyonel hatlarla irtibatlarının belirlendiği açıklandı. Bu kapsamda 7’si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu

Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip resmen uçmaya başlıyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

Arazi kavgası can aldı: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu

Korktuğu başına geldi!