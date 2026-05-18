Bilecik'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde yaklaşık 250 kişinin katılımıyla yağmur duası programı düzenlendi. Vatandaşlar kuraklık yaşanmaması ve bereketli bir sezon geçirilmesi için dua ederken, programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de katıldı.
BEREKETLİ SEZON İÇİN DUA ETTİLER
Programa Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kuraklık yaşanmaması ve bereketli bir sezon geçirilmesi için dualar edildi.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI
Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, program herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı